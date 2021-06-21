Avrupa Süper Ligi: 12 büyük kulüp yeni bir lig kurduklarını açıkladı

İngiltere'den önde gelen 6 kulübün de dahil olduğu 12 futbol kulübü, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı. FIFA ve UEFA girişimi kınadı, bu ligde oynayan futbolcuların diğer liglerden men edilebilecekleri uyarısında bulundu. İngiltere'de taraftar dernekleri de karara tepkili.

Kurucu 12 takım İngiltere Premier Ligi'nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İspanya La Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; İtalya Seria A'dan Milan, Inter Milan ve Juventus.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi'nin (ESL) de başkanı oldu.

ESL maçlarının hafta arası oynanacağı, takımların ulusal liglerinde de oynamaya devam edecekleri, kurucu kulüplerin ön ödeme olarak yaklaşık 3,5 milyar euro (4,19 milyar dolar) alacakları açıklandı.

Açıklamada "ilk sezonun mümkün olan en kısa sürede başlaması ve lige 3 kulübün daha kurucu kulüp olarak katılmasının beklendiği" belirtildi. Diğer 3 kulübün hangileri olduğu açıklanmadı.

Açıklama metninde neler var?

ESL, UEFA ve FIFA ile iş birliği yaparak futbol ve yeni lig için en iyi sonuçları elde etmek istediğini kaydetti.

Açıklamaya göre:

Maçlar 15'i kurucu kulüpler olmak üzere 20 kulüp arasında oynanacak. Kalan 5 kulüp her yıl önceki sezondaki başarısına göre seçilecek.

Tüm maçlar hafta arası oynanacak.

Ağustos'ta başlaması planlanan ligde kulüpler 10'arlı olarak iki gruba ayrılacak. Her grubu ilk 3 sırada bitiren kulüpler otomatik olarak çeyrek finallere yükselecek.

Grupları 4 ve 5. sırada bitiren takımlar iki maçtan oluşan play-off'ları oynayarak çeyrek finallere gitmek için yarışacak.

Erkek ligi sonrası mümkün olan en kısa sürede kadın futbol kulüpleri için de bir lig kurulacak.

Neden şimdi?

Avrupa'da mevcut turnuvaların kalite ve sıklığı bir süredir tartışma konusuydu.

Geçen yıl Ekim ayında, JP Morgan bankasının da dahil olduğu ve 32 takımlı Şampiyonlar Ligi'nin yerini alacak 4,6 milyar euroluk yeni bir ligle ilgili söylentiler çıkmıştı.

36 takıma genişletilecek Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2033 dönemine ilişkin yeni statüsünün de bugün açıklanması bekleniyor.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak değişikliğin, alternatif bir Süper Lig kurulması planlarını rafa kaldırmasını umuyordu.

Ancak Süper Ligi kurduklarını açıklayan 12 kulüp, reformların yeterli olmadığı görüşünde.

ESL'den yapılan açıklamada, süregiden pandeminin mevcut ekonomik modelde istikrarsızlığı artırdığı kanısında. Açıklamada "Geçen aylarda taraflarla çok kapsayıcı görüşmeler yapıldı. Kurucu kulüpler önerilen çözümlerin temel sorunları çözemeyeceği görüşünde" denildi.

12 kulübün yöneticileri ne dedi?

ESL'in ilk başkanı olan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, "Futbola her düzeyde katkıda bulunacağız. Futbol dünyada 4 milyarın üzerinde takipçisi olan tek spor. Büyük kulüpler olarak taraftarların isteklerini karşılamak bizim sorumluluğumuzda" diye konuştu.

Juventus Başkanı Andrea Agnelli de UEFA İcra Komitesi'ndeki görevinden ve Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı. Agnelli 12 takımın "kritik bir dönemde, Avrupa futbolundaki rekabeti dönüştürmek ve futbolun geleceğini sürdürülebilir kılmak için bir araya geldiğini" belirtti.

Manchester United'ın eş başkanı Joel Glazer'in Avrupa Süper Ligi'nin başkan yardımcısı olacağı açıklandı. Glazer, "Dünyanın en iyi kulüpleri ve futbolcularını tüm sezon boyunca mücadele edebilecekleri şekilde bir araya getirerek, Avrupa futbolunda yeni bir sayfa açıyoruz. Dünya standartlarında bir rekabet ve imkanlar ile futbol piramidine daha geniş ve artan finansal destek sunacağız" dedi.

Kim, ne tepki verdi?

UEFA, İngiltere Premier Ligi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kulüplerin bu adımını kınadıklarını açıkladı ve yer alan futbolcuların yerel ve uluslararası turnuvalardan men edilebileceği uyarısında bulundu.

UEFA, "gülünç girişim" olarak nitelediği gelişmeyi durdurmak için mümkün olan tüm tedbirlerin alınacağını belirtti. UEFA ayrıca daha önceden yaptığı uyarıyı da tekrarlayarak, yeni ligde oynayan oyuncuların yerel ligler ve Avrupa liglerinden men edilebileceğini, ülkelerinin milli takımlarında forma giymelerine izin verilmeyebileceğini açıkladı.

FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) da girişimi onaylamadığını açıklayarak, "FIFA ancak, uluslararası futbol yapılarının dışında kalan bu 'kopuk ligi' onaylamadığını ifade edebilir" dedi ve tarafları "sakin ve yapıcı diyaloğa" davet etti.

FIFA daha önceden yaptığı açıklamada ise ligi tanımayacağını ve yer alan futbolcuları Dünya Kupası'nda oynamaktan men edebileceğini duyurmuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Twitter'dan paylaştığı açıklamada "Avrupa Süper Ligi planı futbola büyük zarar verir ve futbol yetkililerinin buna karşı harekete geçmesini destekliyoruz... İlgili kulüpler bu konuda yeni bir adım atmadan önce taraftarlarına ve futbol camiasına açıklama yapmalıdırlar" dedi.

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1383865356364640259?s=20

Taraftar grupları ne dedi?

İngiltere'de taraftar derneklerinin ilk tepkisi de olumsuz oldu.

Liverpool taraftar grubu Spirit of Shankly (SOS), kulübün ABD merkezli sahibi Fenway Sports Group'un (FSG) kararından dolayı "dehşete düştüğünü" açıkladı.

SOS, sosyal medyadan yayınladığı mesajında "FSG, insafsız ve açgözlülükle paranın peşinden giderken taraftarları görmezden geldi. Kulübümüz bizimdir, sizin değil" dedi.

Chelsea taraftarları da bu adımı "affedilemez" olarak niteledi ve "ihanete uğradıklarını" belirtti.

Arsenal taraftar derneği ise Süper Lig'e katılma kararının "Arsenal'in bir spor kurumu olarak sonu" olduğu yorumunu yaptı.