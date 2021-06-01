Avrupa Süper Ligi: FIFA Başkanı Infantino 12 kulübü eleştirdi, 'Yeni lige katılanlar sonuçlarına katlanır' dedi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Süper Ligi'nde yer almayı düşünen takımların bunun sonuçlarına katlanması gerektiğini söyledi. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) toplantısında konuşan Infantino, yeni ligi kurduklarını açıklayan 12 kulübün, ligin başlaması halinde diğer futbol turnuvalarının dışında kalacağını açıkladı. Infantino Pazar günü FIFA'nın 12 kulübün Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamasını kınadığını söylemiş, açıklaması yeterince sert bulunmamıştı. BBC Spor Servisi'nden Simone Stone ise FIFA'nın mevcut Dünya Kulüpler Kupası'nı genişletmek istediğini ve bunun için de Avrupa Süper Ligi'ni duyuran kulüplere muhtaç olabileceğini belirtiyor. Bugünkü toplantıda konuşan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de "Kulüpler büyük bir hata yaptı fakat hâlâ hatadan dönmeleri için yeterli zaman var" dedi ve ekledi: "UEFA organizasyonlarının Atalanta, Celtic, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var. Herkesin bir şansı olduğunu bilmesi gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerekiyor."

İngiltere'deki Premier Lig ve ülkenin futbol federasyonu statüsündeki Futbol Birliği (FA), ESL planıyla ilgili ortak bir açıklama yaptı. Premier Lig'de yer alıp ESL'yi desteklemeyen 14 kulübün bu plana sert bir itirazının olduğunu belirten lig yönetimi ve federasyon, bu turnuvanın engellenmesi için atılabilecek her türlü adımı değerlendiklerini duyurdu. Yazılı açıklamada taraftar grupları ve hükümetlerle de bir arada çalışarak futbolun çıkarlarını korumak için gereken her şeyin yapılacağı aktarıldı. İngiliz hükümeti: Durdurmak için ne gerekiyorsa yapacağız İngiltere hükümeti de bu girişimi durdurmak için "ne gerekiyorsa yapılacağını" belirtti. Başbakan Boris Johnson, ilgili bakanların, ligin açıklandığı şekilde başlamaması için gerekli adımları atacağını söyledi. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kulüplere yönelik olarak Almanya'da olduğu gibi "taraftar sahipliği" sisteminin değerlendirilmesi ve koronavirüs salgını nedeniyle verilen desteği geri çekilmesi ihtimalleri de masada. Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklayan 12 kulüp; İngiltere Premier Ligi'nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İspanya La Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; İtalya Seria A'dan AC Milan, İnter Milan ve Juventus.