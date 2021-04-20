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Avrupa Süper Ligi'nden bir kulüp ayrılıyor

20.04.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa futbolunun bir numaralı gündem konusu haline gelen Avrupa Süper Ligi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını organizasyonun kurucuları arasında yer alan 6 İngilizlerden birinin taraftar baskısı nedeniyle ayrılabileceğini ileri sürdü. Bu takımın Liverpool olduğu tahmin ediliyor.

Avrupa Süper Ligi'nden bir kulüp ayrılıyor

Avrupa futbolunda büyük bir kaosa yol açan Avrupa Süper Ligi için bomba bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basını, yakın zamanda organizasyonda çatlaklar olabileceğini okuyucularına duyurdu. Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan İngiliz kulüpleri Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool ve Tottenham'dan en az birinin taraftar baskısı nedeniyle ciddi şekilde ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.

Bu takımın Liverpool olduğu tahmin ediliyor. Nitekim Liverpool, kulübün Avrupa Süper Ligi'ndeki yol haritasını açıklamak için Salı günü planlanan tüm personel toplantısını iptal ettiğini açıklamıştı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Öte yandan geçtiğimiz gün Liverpool taraftarları Anfield Road'a gelerek Avrupa Süper Ligi'nde yer aldıkları için takımlarını protesto etmişlerdi. Taraftarlar, "Liverpool taraftarları Avrupa Süper Ligi'ne karşı", "Yazıklar olsun" ifadelerinin yer aldığı pankartlar asmışlardı.


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