SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Avrupa Süper Ligi nedir? İşte tarihi organizasyonun formatı

Avrupa Süper Ligi nedir? İşte tarihi organizasyonun formatı

19.04.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol dünyası yeni bir organizasyona hazırlanıyor. 12 kulübün öncülüğünü yaptığı Avrupa Süper Ligi nedir? Avrupa Süper Ligi'ne hangi takımlar katılacak, format nasıl olacak?

Avrupa Süper Ligi nedir? İşte tarihi organizasyonun formatı

Avrupa'nın en güçlü futbol kulüplerinden on iki tanesi UEFA'dan ayrılıkçı bir kararla Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını ortak bildiriyle duyurdu. Tarihe geçecek açıklama sonrası Avrupa Süper Ligi'nin formatı nasıl olacak?

20 takımlı bir lig olarak tasarlanan organizasyonda 15 kurucu kulüp sabit şekilde katılım gösterecek. Geriye kalan 5 takım ise henüz duyurusu yapılmayan yıllık performansa dayalı olarak belirlenecek.

15 kurucu üyenin 12'si belli oldu; İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid. Kalan 3 kulübün kısa sürede açıklanması bekleniyor.

de4ca2353d954e1091312a4e681c8596

Katılım sağlayan 20 takım, 2 gruba ayrılacak ve deplasmanlı lig usûlü uygulanacak. Ağustosta başlayacak turnuvada grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtildi.

Grup aşamasının ardından sonra 8 takım eleme turu oynayacak ve şampiyon belirlenecek.

Maç takvimi için haftaiçi planlaması yapılırken ve takımlar kendi liglerine de devam edecek.

Ortak açıklamada, erkekler ligi kurulduktan sonra bir Kadınlar Süper Lig yarışmasının da başlatılmasının planlandığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
UEFA açıkladı! İtalya-Türkiye maçı seyircili oynanacakUEFA açıkladı! İtalya-Türkiye maçı seyircili oynanacak
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

Genç savcı koronaya yenik düştü

Genç savcı koronaya yenik düştü

Dünya futbolu karışıyor! UEFA'ya rest çektiler

Dünya futbolu karışıyor! UEFA'ya rest çektiler

Toroğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara flaş sözler

Toroğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara flaş sözler

Türkiye'yi ayağa kaldıracak transfer!

Türkiye'yi ayağa kaldıracak transfer!

Fenerbahçe gözünü liderliğe dikti!

Fenerbahçe gözünü liderliğe dikti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tabutun direği elinde kaldı! Terim'in zor anları

Tabutun direği elinde kaldı! Terim'in zor anları

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

Boateng'e 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısı

Boateng'e 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısı

Ryan Donk'tan çok sert sözler

Ryan Donk'tan çok sert sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.