Avrupa Süper Ligi nedir? İşte tarihi organizasyonun formatı

Avrupa'nın en güçlü futbol kulüplerinden on iki tanesi UEFA'dan ayrılıkçı bir kararla Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını ortak bildiriyle duyurdu. Tarihe geçecek açıklama sonrası Avrupa Süper Ligi'nin formatı nasıl olacak?

20 takımlı bir lig olarak tasarlanan organizasyonda 15 kurucu kulüp sabit şekilde katılım gösterecek. Geriye kalan 5 takım ise henüz duyurusu yapılmayan yıllık performansa dayalı olarak belirlenecek.

15 kurucu üyenin 12'si belli oldu; İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid. Kalan 3 kulübün kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Katılım sağlayan 20 takım, 2 gruba ayrılacak ve deplasmanlı lig usûlü uygulanacak. Ağustosta başlayacak turnuvada grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtildi.

Grup aşamasının ardından sonra 8 takım eleme turu oynayacak ve şampiyon belirlenecek.

Maç takvimi için haftaiçi planlaması yapılırken ve takımlar kendi liglerine de devam edecek.

Ortak açıklamada, erkekler ligi kurulduktan sonra bir Kadınlar Süper Lig yarışmasının da başlatılmasının planlandığı belirtildi.

