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Avrupa Üniversite Oyunları

18.07.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludağ Üniversitesi sporcuları, kick boksta birer altın ve bronz madalya elde etti

2022 Avrupa Üniversite Oyunları'nda mücadele eden Türk kick boksçulardan Zafer Şayık, altın, Aydın Aslan ise bronz madalya kazandı.

Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen organizasyonun 2. gününde, K1 ve full contact kategorilerindeki kick boks finalleri yapıldı.

Uludağ Üniversitesi'nden Zafer Şayık, K1 erkekler 67 kilo finalinde Ukraynalı Bohdan Sytnyk'i yenerek şampiyon oldu.

Uludağ Üniversitesi'nin bir diğer sporcusu Aydın Aslan ise Ukraynalı Sviatoslav Hasiuk ile karşılaştığı K1 erkekler 71 kilo yarı final maçını kaybederek bronz madalya aldı.

40 ülkeden sporcuların, 20 branşta yarışacağı Avrupa Üniversite Oyunları, 30 Temmuz'da sona erecek.

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