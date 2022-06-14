Avrupalı bazı acente temsilcileri Kemer'de buluştu

Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre, Avusturya ve Fransa'dan gelen 150 acente temsilcisi Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen "ITT Forum Antalya" etkinliğinde buluştu.

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV), sivil toplum kuruluşları ve turizmcilerin destekleriyle Tekirova Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen 3 günlük forum kapsamında oturumların yanı sıra acente temsilcileri 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesi, tekne turu ve tarihi kültürel alanlara yönelik gezi etkinliğine de katıldı.

KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, yaptığı açıklamada, turizmin iyi bir ivme kazandığını ve bu aydan itibaren hareketliliğin daha da artmasını beklediklerini bildirdi.

Forumda pazar ve ürün çeşitliliği konularına yoğunlaştıklarını anlatan Yorulmaz, deniz, kum ve güneşin dışında, spor, kongre, toplantı, yemek, eğlence gibi alternatif turizm alanlarına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Türkiye turizmi açısından verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini ifade eden Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Unutulmuş bir destinasyonu bazı bölgelerde tekrar hatırlatmamız gerekiyordu. Bu anlamda iyi bir başlangıç yaptık. Rus ve Avrupa pazarında artış var. İlk sırada Almanya, arkasından İngiltere ve diğer pazarlar geliyor. Alternatif pazarlar çok kuvvetli geliyor. Rusya biraz daha hareketlenirse Türk turizmcisi nefes alacaktır."

- "Rezervasyonlar gayet iyi"

ITT Forum Antalya organizatörlerinden Hollanda'da acente sahibi Murat Durmuş da Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarının Türkiye'ye yönelik iyi bir eğilimi olduğunu belirtti.

Antalya için Almanya'nın önemli bir pazar haline geldiğini vurgulayan Durmuş, "Antalya ve bölgesi gerek Alman pazarında gerekse Avrupa'da bilinirliği yüksek. Şu anda rezervasyonlar ve görüşmeler de gayet iyi gidiyor. Otellerin, sezon sonunu beklentilerin üzerine kapatacağını düşünüyoruz. Dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen turizmde iyi bir yıl geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Turizmci Hüseyin Baraner de bu tür etkinliklerin alternatif pazar alanında önemli rol oynadığını belirtti.

Türkiye turizminde Alman turist potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Baraner, gelecek yıllarda Türkiye'yi ziyaret edecek Alman turist sayısının daha da artacağını öngördüklerini kaydetti.

