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Avrupa'nın en kıdemli taht sahibi, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe oldu

09.09.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'nın en kıdemli taht sahibi, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe oldu

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, İngiltere kraliçesi 2.Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'da en uzun süredir tahtta kalan kişi oldu.

Babası 4.Frederik'in ölümünün ardından 1972'de Danimarka tahtına oturan 2. Margrethe, 50 yıldır bu görevi sürdürüyor.

2.Elizabeth'in ölümü nedeniyle Danimarka'da hafta sonunda planlanan 50. yıl kutlamalarının kapsamı daraltıldı.

Göreve geldiğinde Danimarka'da monarşiye destek yüzde 45 olarak kayıtlara geçerken 2. Margrethe'in 50. yılında bu oran yüzde 80'lere yükseldi.

Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan ikinci ismi ise 48 yıldır kral olan 2. Margrethe'in kuzeni İsveçli Carl 16. Gustaf oldu.

16 Aralık 1940'da başkent Kopenhag'da dünya gelen 2. Margrethe, tahta çıktığında Danimarka'nın ilk kraliçesi olmuştu.

3 kız kardeşin en büyüğü olan 2. Margrethe doğduğunda Danimarka'da kadınların tahtı devralması mümkün olmazken 1953 referandumunda bu yasanın değişmesiyle taht yolu açılmıştı.

2. Margrethe'in ocakta planlanan 50. yıl kutlamaları Kovid-19 tedbirleri kapsamında eylüle ertelenmişti.

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