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Avrupa'ya çıkmak için sınır kapısında bekleyen uzun yol şoförleri bayrama ailelerinden uzakta buruk girdi

13.05.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'ya çıkmak için sınır kapısında bekleyen uzun yol şoförleri bayrama ailelerinden uzakta buruk girdi

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EDİRNE (AA) - Türkiye'den Avrupa'ya ihraç yükü taşıyan ve bayrama yolda, ailelerinden uzakta giren tır şoförleri, sevdikleriyle telefonda bayramlaştı.

Yurt dışına çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen tır şoförleri, bayram namazlarını kıldıktan sonra şoför arkadaşlarıyla bayramlaştı.

Tır parkında sıranın kendilerine gelmesini bekleyen tır şoförleri, daha sonra aileleriyle telefonla görüşerek bayramlarını kutladı.

Tır şoförü Özcan Çapar, AA muhabirine, bayramı ailelerinden uzak geçirmenin burukluğunu yaşadığını söyledi.

Tır şoförlerinin hayatının yollarda geçtiğini belirten Çapar, "Ailemizle telefonda bayramlaştık. Uzun yol şoförlerinin bayramı, seyranı pek olmuyor." dedi.

Bir başka tır sürücüsü İsmail Malgir ise bayramın sağlık ve huzur getirmesini temenni etti.

Evlerinden uzak bayram geçirmenin hüznünü yaşadıklarını anlatan Malgir, "Ailemizden uzaktayız, bayramlarımız böyle geçiyor. Rızkımızın peşindeyiz. Allah hayırlısıyla eve dönmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Murat Elmas da ilk kez bayramı ailesinden uzakta geçirdiğini belirterek, burukluk yaşadığını dile getirdi.

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