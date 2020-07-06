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Avşa Adasına akıllı durak

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.07.2020 17:02 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Avşa Adasına ‘Akıllı Durak’ konuşlandırdı.

Avşa Adasına akıllı durak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Avşa Adasına ‘Akıllı Durak’ konuşlandırdı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Avşa Adası’na yaptırılan Akıllı Durak ada halkı ve tatilcilerin hizmetine açıldı.
Toplu ulaşımda vatandaşlara konforlu ve rahat hizmet sunabilmek için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’na da internet hizmeti olan, kameralı, camekanlı, ısıtma ve soğutma sistemli klimalı akıllı modüler durak kazandırdı.
Led aydınlatmalı 6 metre açık 6 metre kapalı toplam 12 metre klimalı, otomatik el sensörlü kapı özelliğine sahip kapalı otobüs durağında, vatandaşlar toplu taşıma aracı beklerken kışın üşümesinin yazın da sıcaktan etkilenmelerinin önüne geçilecek.

Avşa Adasına akıllı durak

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