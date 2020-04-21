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Avşa Adası’ndan helikopter ambulansla sevk edildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.04.2020 18:08 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’nda kalp krizi riski bulunan 86 yaşındaki hasta, helikopter ambulans ile Bandırma’ya sevk edildi.Avşa Adası’nda, kalp krizi riski bulunan 86 yaşındaki hasta, helikopter ambulansla Bandırma’ya sevk edildi.

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’nda kalp krizi riski bulunan 86 yaşındaki hasta, helikopter ambulans ile Bandırma’ya sevk edildi.
Avşa Adası’nda, kalp krizi riski bulunan 86 yaşındaki hasta, helikopter ambulansla Bandırma’ya sevk edildi. Avşa Adası’nda kalp krizi riski bulunan 86 yaşındaki hasta, hava muhalefeti nedeniyle deniz ambulansı kullanılamayınca, Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansıyla Bandırma Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre olay şöyle gelişti. Daha önce iki kez kalp krizi geçiren hasta, göğüs ağrısı şikayetiyle Avşa Adası 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezine gitti. İlk kontrolleri aile hekimi tarafından yapılan hasta kalp krizi riski nedeniyle, 112 Komuta Kontrol Merkezi’nden Bandırma Devlet Hastanesi’ne sevki istendi. Marmara Adası’nda bulunan deniz ambulansının hava muhalefeti nedeniyle kullanım dışı kalması üzerine, hastanın tedavisinin hızlı bir şekilde sürdürülmesi için Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi. Avşa Adası’na yönlendirilen helikopter ambulans, adadaki stada iniş yaparak aldığı 86 yaşındaki hastanın Bandırma Devlet Hastanesi’ne naklini gerçekleştirdi.

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