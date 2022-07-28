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Avukat 3 kardeş adliye koridorlarında adaleti savunuyor

28.07.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfalı üç kardeş, meslektaş olmanın gururunu yaşarken, tecrübelerini birbiriyle paylaşarak müvekkillerinin hukuk mücadelesine yardımcı oluyor - Ağabey Murat Yetim: "Ara ara ortak dosyalarımızın yanı sıra birlikte girdiğimiz karşıt dosyalar da oluyor"

ŞANLIURFA - RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da avukatlık yapan Murat, Şükran ve Bünyamin Yetim kardeşler, adliye koridorlarında adaleti savunuyor.

Bozova ilçesinin kırsalındaki Gökören Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan baba Müslüm Yetim, 11 çocuğunun eğitimi ve geleceği için yıllar önce Şanlıurfa merkeze yerleşti.

Kardeşlerden Murat, Şükran ve Bünyamin, azmederek hukuk fakültelerinde lisans eğitimlerine başladı. Murat 2009'da, Şükran 2013'te, Bünyamin de 2016'da avukatlığa başladı.

Şanlıurfa'da aynı hukuk bürosunda çalışan Yetim kardeşler, dosyalar hakkında ofislerinde görüş alışverişinde bulunuyor, iş yükünü paylaşıyor.

Birlikte hareket eden kardeşler, adliye koridorlarında müvekkilleri için hukuk mücadelesi veriyor.

- "Bazen karşı karşıya geldiğimiz dosyalar oluyor"

Ağabey avukat Murat Yetim, AA muhabirine, kardeşleriyle hukukun üstünlüğü için mücadele verdiklerini söyledi.

Kendisinin hem Şanlıurfa'da hem de Mersin'de birçok davayı takip ettiğini anlatan Yetim, şöyle konuştu:

"Ara ara ortak dosyalarımızın yanı sıra birlikte girdiğimiz karşıt dosyalar da oluyor. Genelde Bünyamin beyle ceza davalarında ortak dosyalarımız oluyor. Yurt dışındaki bir boşanmada Bünyamin beyle karşılıklı olduğumuz bir dosyamız da olmuştu. Yani hem ortak hem karşılıklı dosyalarımız oldu. Kardeşler olarak bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bünyamin bey genelde hukuk davalarına bakar ben ise ceza davaları üzerine çalışıyorum. Şükran ise kadın olmasının da etkisiyle daha çok kadınların boşanma davasına bakıyor. Ortak vekalet de alıyoruz, daha çok kimin ilgi alanıysa o takip ediyor."

- "Aynı adliyede çalışmak çok farklı"

Avukat Bünyamin Yetim ise ağabeyinin tecrübesiyle birçok dosyayı çözüme kavuşturduklarını ifade etti.

Ağabeyinin Mersin Barosuna kayıtlı olduğunu ancak daha önce Şanlıurfa'da çalıştığı için birçok dosyayı beraber takip ettiklerini aktaran Bünyamin, "Şükran ablamla da birçok iş dosyası takip ediyoruz. Bazen karşılıklı dosyalara bile giriyoruz. Üç kardeşin aynı adliyede çalışması çok farklı oluyor. Çok güzel enstantaneler oluyor. Bu durumdan gayet memnun ve mutluyuz. Daha çok çalışıp daha iyi yerlere gelmek için 3 kardeş olarak mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." diye konuştu.

- "Yardımlaşarak işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz"

Avukat Şükran Yetim Taş ise kardeşlerinin iş takibinde kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.

Kardeşlerinin avukat olmasının avantajlarını yaşadığını dile getiren Şükran Yetim, şunları kaydetti:

"Çocuklarımla da ilgilendiğim için günüm biraz yoğun geçiyor. Dosyalarda kardeşlerimle paslaşabiliyoruz. Yardımlaşarak işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kardeşim ve arkadaşlarımın katkılarıyla işimi çok rahat bir şekilde yapıyorum. Aile hukuk büromuz olduğu için çocuğumu da getirebiliyorum. Hatta adliyeye bazen çocuğumu yanımda getiriyorum."

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