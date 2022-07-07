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Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi Antalya, Burdur ve Isparta'da protesto edildi

07.07.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi Antalya, Burdur ve Isparta'da protesto edildi

Antalya, Burdur ve Isparta'da avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Antalya Barosu önünde toplanan bir grup avukat, meslektaşlarının öldürülmesini alkışlarla protesto etti.

Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez, yaptığı açıklamada, Bakırtaş'ın takip ettiği davadan vazgeçmediği için katledildiğini söyledi.

Dün yalnızca meslektaşlarına değil mesleklerine de kurşun sıkıldığını belirten Geçilmez, şunları kaydetti:

"Katledilen meslektaşımız adına soruşturma ve dava sürecinin takipçisi olacağımızı, avukatın şiddete uğradığı bir ortamda diğer yurttaşlarımızın da güvende olamayacağını ifade etmek isteriz. Baro Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda, meslektaşlarımızı bugün ve yarın duruşmaları boykot etmeye davet ettiğimiz gibi, aynı süreyi kapsayacak şekilde CMK sistemini kapattığımızı, insan hakları temelinde hiçbir çocuğun ve şiddete uğrayan kadının hak ihlaline uğramayacağı şekilde gerekli önlemleri alarak, Yönetim Kurulu eliyle görevlendirme yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

- Isparta

Isparta Barosunca adliye önünde düzenlenen basın açıklamasına çok sayıda avukat katıldı.

Baro Başkanı Ünsal Çankaya, katil zanlısını yine bir avukatın savunacağını belirterek, "Öldürülmek istemiyoruz." dedi.

Basın açıklaması sonrası avukatlar, alkışlarla olayı protesto etti.

- Burdur

Burdur Baro Başkanı Avukat Ramazan Gedik, yaptığı basın açıklamasında, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkum edilmesinin artık acılarını hafifletmediğini söyledi.

Gedik, "Her bir avukat ölümünün bir toplumsal ders olmasını beklerken çoğalan ölümler, bizden bir parça daha koparmaya devam ediyor. Oysa biz adaletin tecellisi için yapıyoruz bu mesleği. Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki mesleğimize, şimdi bir özel müdafi olmazsa, bu katil zanlısını da bir avukat savunacak." diye konuştu.

Açıklamaya, avukatlar, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nermin Karahan, Eğitim İş Şube Başkanı Erkan Putgül ile doktorlar katıldı.

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