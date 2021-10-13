YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Avukatın süpermarkette asansör boşluğuna düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Avukatın süpermarkette asansör boşluğuna düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

13.10.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avukatın süpermarkette asansör boşluğuna düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kadın avukatın bir süpermarketin asansör boşluğuna düşme anını gösteren güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki yazlığında tatil yapan avukat Aygin Kuruloğlu, yaklaşık 3 ay önce alışveriş için evlerine yakın bir süpermarkete gitti.

Markette dolaştığı sırada peynir almak için reyona yönelen Kuruloğlu, yük indirme asansörünün boşluğunu fark etmeyerek yaklaşık 4 metre yüksekten zemine düştü.

Sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Kuruloğlu'nun ayağının kırıldığı tespit edildi.

Kuruloğlu, taburcu olduktan sonra polise giderek market yetkilileri hakkında şikayette bulundu.

Kuruloğlu, gazetecilere, olayla ilgili iddianame hazırlanmasını beklediklerini söyledi.

Yük indirme bindirme asansörünün etrafında hiçbir güvenlik önleminin alınmadığını iddia eden Kuruloğlu, "Talus kemiğim kırılmış. Tedavim hala devam ediyor, henüz ayağım iyileşmedi. İhmali olan kim varsa onlardan şikayetçi oldum. Daha sonra tazminat davası da açacağım. Orada ölebilirdim, sakat kalabilirdim ya da kucağımda çocuğum da olabilirdi. Bu süreçte maddi manevi büyük sıkıntılar geçirdim. 1,5 yaşındaki bebeğimle de ilgilenemedim, hayatımız altüst oldu." diye konuştu.

Kuruloğlu, başlattığı hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini dile getirdi.

Öte yandan kadın avukatın asansör boşluğuna düşme anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde reyona yönelen Kuruloğlu'nun boşluğa düşmesi ve durumu fark eden market çalışanları ve müşterilerin yardım için gelmesi yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılarDoktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılar
PARTNERGenç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurduGenç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu
Marmaris'te Türk kara sularına itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldıMarmaris'te Türk kara sularına itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 13 Ekim Çarşamba

İmsak
05:46
Sabah
07:05
Öğle
12:58
İkindi
16:09
Akşam
18:40
Yatsı
19:55

Muğla Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Çarşamba

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Konya'da tartıştığı karısını silahla öldüren emekli öğretmen tutuklandı

Konya'da tartıştığı karısını silahla öldüren emekli öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.