SPOR

Avustralya Açık’ta şampiyon Naomi Osaka

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.01.2019 14:50 | Son Güncelleme

Avustralya Açık 2019 tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Japon tenisçi Naomi Osaka, final maçında karşılaştığı Petra Kvitova’yı 2-1’lik skorla mağlup ederek, Avustralya Açık 2019’da şampiyon oldu. Osaka, bu galibiyetle dünya 1 numarası oldu.

Avustralya Açık’ta şampiyon Naomi Osaka

Avustralya Açık 2019’da tek kadınlarda şampiyon, oynanan final maçıyla belli oldu. 4 numaralı seri başı Naomi Osaka, finalde karşılaştığı Çek raket Petra Kvitova’yı 7-6, 5-7, 6-4’lük setlerle 2-1 mağlup ederek, kupayı almayı başardı.

Rod Laver Arena’da oynanan ve toplam 2 saat 27 dakika süren mücadelede Osaka, sergilediği etkili performans ile 8 numaralı seri başı Kvitova’yı geçerek Avustralya Açık’ta ilk kez şampiyon olmayı başardı. Kariyerinde Avustralya Açık’ta ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan 21 yaşındaki raket, dünya 1 numarası olurken Amerika Açık 2018'in ardından ikinci kez bir Grand Slam şampiyonluğu yaşadı. Japon tenisçi, mücadele sonunda sevinç göz yaşlarını tutamazken, rakibi Kvitova'ya sarılarak kendisini tebrik etti.

89

PARTNERİlk kez duyacağınız pratik bilgilerİlk kez duyacağınız pratik bilgiler
Djokovic finaldeDjokovic finalde
Taha Akgül finale yükseldiTaha Akgül finale yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya Açık 2019 Naomi Osaka petra kvitova

En Çok Okunan Haberler

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Antalya'yı fırtına vurdu! Havalimanında yolcu otobüsü devrildi

Antalya'yı fırtına vurdu! Havalimanında yolcu otobüsü devrildi

Şenol Güneş ayrılığı açıkladı

Şenol Güneş ayrılığı açıkladı

Diagne'den Galatasaray paylaşımı

Diagne'den Galatasaray paylaşımı

Fenerbahçe'de ortaya sahaya iki aday

Fenerbahçe'de ortaya sahaya iki aday

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Dünyayı sarsan şike skandalı!

Dünyayı sarsan şike skandalı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Efsane jokey 'şampiyonu' özlüyor

Efsane jokey 'şampiyonu' özlüyor

Yok artık Mayweather! Tarihe geçti

Yok artık Mayweather! Tarihe geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avustralya Açık’ta şampiyon Naomi Osaka

Şampiyon Naomi Osaka

Novak Djokovic set vermeden finalde

Djokovic finalde

Taha Akgül Rusya'da finale yükseldi

Taha Akgül finale yükseldi

Rafael Nadal adını finale yazdırdı

Nadal adını finale yazdırdı

Petra Kvitova'nın rakibi Naomi Osaka oldu

Kvitova'nın rakibi Osaka oldu

Petra Kvitova 5 yıl sonra finalde

5 yıl sonra finalde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.