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Avustralya Danimarka'yı 1-0 mağlup etti! Kupada büyük sürpriz! Elendiler...

30.11.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. D Grubu'nun kritik mücadelesinde Avustralya Danimarka ile karşı karşıya geldi. Mücadele Avustralya'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, bu sonuçla Danimarka'ya turnuvaya veda etmiş oldu. İşte detaylar...

Avustralya Danimarka'yı 1-0 mağlup etti! Kupada büyük sürpriz! Elendiler...

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası D Grubu'nun son maçında Avustralya, Danimarka ile karşı karşıya geldi. Al Janoub Stadyumu'nda oynanan kritik mücadele Avustralya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, 3 maçta topladığı 6 puanla adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

İLK ATAK AVUSTRALYA'DAN

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Karşılaşmanın henüz henüz 3. dakikasında ceza sahası önünde tehlike yaratan Avustralya'da McGree vuruşunu yaptı ancak top savunmaya çarparak uzaklaştı.

İLK YARIDA GOL YOK!

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Karşılaşmanın ilk yarısı genel olarak orta saha mücadelesi şeklinde geçerken taraflar gol bulamadı ve soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti.

GOL 60'DA GELDİ!

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Karşılaşmanın 60. dakikasında McGree'nin pasında savunma arkasına sarkan Leckie vuruşunu yaptı ve topu uzak köşeden ağlara göndererek durumu 1-0'a getirdi.

PENALTI İPTAL EDİLDİ!

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Karşılaşmanın 71. dakikasında Dolberg ceza sahası içinde Souttar'ın müdahalesiyle yerde kalırken hakem beyaz noktayı gösterdi. Ancak yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla Danimarka'nın penaltısı iptal edildi.

DANİMARKA BASKIYI ARTTIRDI AMA...

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Karşılaşmanın son bölümüne girilirken Danimarka baskıyı arttırdı ancak gol bulamadı ve karşılaşma 1-0 Avustralya üstünlüğü ile sonuçlandı.

AVUSTRALYA TURLADI!

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Bu sonuçla Avustralya D Grubu'nu topladığı 6 puanla Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamladı ve bir üst tura yükselmeyi başardı.

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