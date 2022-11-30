Avustralya Danimarka'yı 1-0 mağlup etti! Kupada büyük sürpriz! Elendiler...

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası D Grubu'nun son maçında Avustralya, Danimarka ile karşı karşıya geldi. Al Janoub Stadyumu'nda oynanan kritik mücadele Avustralya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, 3 maçta topladığı 6 puanla adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

İLK ATAK AVUSTRALYA'DAN

Karşılaşmanın henüz henüz 3. dakikasında ceza sahası önünde tehlike yaratan Avustralya'da McGree vuruşunu yaptı ancak top savunmaya çarparak uzaklaştı.

İLK YARIDA GOL YOK!

Karşılaşmanın ilk yarısı genel olarak orta saha mücadelesi şeklinde geçerken taraflar gol bulamadı ve soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti.

GOL 60'DA GELDİ!

Karşılaşmanın 60. dakikasında McGree'nin pasında savunma arkasına sarkan Leckie vuruşunu yaptı ve topu uzak köşeden ağlara göndererek durumu 1-0'a getirdi.

PENALTI İPTAL EDİLDİ!

Karşılaşmanın 71. dakikasında Dolberg ceza sahası içinde Souttar'ın müdahalesiyle yerde kalırken hakem beyaz noktayı gösterdi. Ancak yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla Danimarka'nın penaltısı iptal edildi.

DANİMARKA BASKIYI ARTTIRDI AMA...

Karşılaşmanın son bölümüne girilirken Danimarka baskıyı arttırdı ancak gol bulamadı ve karşılaşma 1-0 Avustralya üstünlüğü ile sonuçlandı.

AVUSTRALYA TURLADI!

Bu sonuçla Avustralya D Grubu'nu topladığı 6 puanla Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamladı ve bir üst tura yükselmeyi başardı.



