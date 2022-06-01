Avustralya'da yeni kabine yemin ederek göreve başladı

CANBERRA (AA) - Avustralya'da 21 Mayıs'ta yapılan seçimde, 3 yıl boyunca ülkeyi yönetme şansı elde eden İşçi Partisi lideri Anthony Albanese'nin dün açıkladığı kabinesindeki isimler yemin ederek göreve başladı.

Ülkede, 3 yıl süresince bakanlık yapacak 22 isim için başkent Canberra'daki hükümet binasında yemin töreni düzenlendi.

Törende, yemin eden bakanlar görevlerine başladı.

Başbakan Anthony Albanese, kabineyi "dini azınlık, yerli ve rekor sayıda kadından oluşan kapsamlı bir takım" olarak niteledi.

- İlklerin kabinesi

Albanese, dün açıkladığı kabinesinde ilklere imza attı.

Albanese, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Avustralya'nın kendisi kadar kapsayıcı hükümetine liderlik etmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Avustralya'da 2013'teki kabinede Parlamento Sekreteri olarak ülkenin ilk Müslüman bakanı olan Ed Husiç, yeni kabinede Sanayi ve Bilim Bakanı olarak yerini aldı.

Kabinede, Erken Çocukluk Eğitimi ve Gençlik Bakanı olarak görev alan Anne Aly, ülkenin ilk Müslüman kadın bakanı olarak öne çıktı.

Linda Burney de Yerli İşleri Bakanlığına getirilen ilk kadın yerli ve ikinci yerli bakan oldu.

Dışişleri Bakanı olan Penny Wong da ülkenin yurt dışında doğan ilk dışişleri bakanı oldu.

22 isimden 13'ünü kadınların oluşturduğu kabine, "ülke tarihinde en çok kadının yer aldığı kabine" olarak yerini aldı.

İşçi Partili Boşnak kökenli Ed Husiç, 2010 genel seçimlerinde parlamentoya giren ve 2013'teki kabinede yer alan ilk Müslüman olmuştu.

Anne Aly, 2016'daki seçimde, ilk Müslüman kadın olarak federal parlamentoya girme başarısı göstermişti.

Linda Burney de 2016'da ülkenin ilk yerli kadın milletvekili olarak girdiği parlamentoda, konuşmasını kendi dilinde yaparak göreve başlamıştı.

- İşçi Partisi, 2007'den bu yana ilk seçim zaferini kazandı

Avustralyalı seçmenler, ülkeyi 3 yıl boyunca yönetecek 47. hükümeti belirlemek üzere 21 Mayıs'ta sandık başına gitmişti.

Albanese liderliğindeki İşi Partisi, yaklaşık 9 yıllık muhafazakar hükümete karşı seçim zaferi elde etmişti.

İşçi Partisi, 2007'den bu yana ilk seçim zaferini kazandı.

