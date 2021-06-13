Avusturya, Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup etti

EURO 2020 C Grubu ilk maçında Avusturya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Bükreş'teki Nationala Arena'da oynanan mücadeleyi Avusturya 3-1 kazandı.

Avusturya'ya galibiyeti getiren goller, 18. dakikada Lainer, 78. dakikada Gregoritsch ve 90. dakikada Arnautovic'ten geldi. Kuzey Makedonya'nın tek sayısını ise 28. dakikada tecrübeli golcü Goran Pandev kaydetti.

Bu turnuvaya gelene kadar Avrupa Şampiyonası tarihinde henüz galibiyet alamayan ülkeler arasında en fazla maça çıkan takım olan Avusturya, 7. maçında ilk zaferine ulaştı. (2 beraberlik, 4 mağlubiyet)

Gruba galibiyetle başlayan Avusturya 17 Haziran'da Hollanda ile karşılaşacakken, Kuzey Makedonya ise Ukrayna ile kozlarını paylaşacak.

