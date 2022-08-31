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Avusturya Liseliler Vakfı 3. Müzik ve Sanat Festivali 17 Eylül'de başlayacak

31.08.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya Liseliler Vakfı 3. Müzik ve Sanat Festivali 17 Eylül'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Avusturya Liseliler Vakfı Müzik ve Sanat Festivali, bu yıl üçüncü kez Avusturya'nın Yeniköy'deki İstanbul Başkonsolosluğu'nda düzenlenecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, St. Georg Avusturya Lisesi mezunları tarafından kurulan Avusturya Liseliler Vakfının, ilkini 2018'de gerçekleştirdiği festival kapsamında 17-18 Eylül'de yerli ve yabancı sanatçılar sahneye çıkacak.

Mehveş Emeç klasik müzik konseriyle başlayacak festival, ikinci gününde Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars ile izleyenlere coşkulu anlar yaşatacak.

Avrupa'nın tanınan caz vokalisti Simone Kopmajer, Standards & Friends (Dilek Sert Erdoğan, Eren Noyan, İpek Dinç) ve Erdem Özkan da festivalin konukları arasında yer alacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca Avusturya Lisesi'nden mezun sanatçıların eserlerinden oluşan karma sergi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalden elde edilecek gelir Avusturya Lisesi'nden mezun, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin yurt dışı eğitimlerine katkı için kullanılacak.

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