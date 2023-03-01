Avusturya'da yaşayan 6 arkadaş depremzedelerin imdadına yetişti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok ilde yıkımın meydana gelmesi üzerine Avusturya'da yaşayan 6 arkadaş, bu ülkede yardım kampanyası başlattı.

Kısa sürede 1 tır dolusu malzeme toplayan arkadaşlar, yardımların deprem bölgesine ulaştırılmasını sağladı.

Ardından Türkiye'de yardım çalışmalarına destek vermek isteyen aralarında vinç operatörü ve inşaat mühendislerinin de bulunduğu 6 kişilik gönül ekibi, 12 Şubat'ta Hatay'ın İskenderun ilçesine geldi.

Kimi istifa eden kimi yıllık izin alan gönüllüler, AFAD'ın kriz merkezine giderek sahada çalışmak istediklerini söyledi.

Ekipten bazıları enkaz çalışmalarında görev alırken bazıları da AFAD çadırlarının kurulumunu sağladı.

Ardından İstanbul'dan gelen gönüllülerle limana yanaşan 2 kruvaziyer gemisine engelli ve yaşlı depremzedelerin yerleştirilmesine destek olan ekip, gemide kalanların ihtiyaçlarının karşılanması için çalıştı.

İskenderun'da 15 gün kalan arkadaşlardan 5'i Avusturya'ya döndü.

Memleketi Uşak'ın ardından Avusturya'ya dönecek arkadaş grubundan Burak Demir, AA muhabirine, Avusturalya'dan geldikleri ilk gün yatacak yerleri olmadığı için İskenderun Teknik Üniversitesi kampüsünde yerde uyuduklarını söyledi.

Bölgeye geliş süreçlerini anlatan Demir, "Bizi tesadüfler buraya getirdi. Amacımız bir şekilde Türkiye'ye gelelim, yardım edelimdi. Allah'a tevekkül ederek çıktık yola. Çıktık ve kendimizi Hatay'da bulduk. Depremi duyduğumuz an sanki burada kendi annemiz, babamız, yeğenlerimiz enkazın altında gibi hissettik. Orada kızı erkeği, yaşlısı hepsi bir arada oldu. Avusturya'dan buraya yardım göndermek için çalıştık. Çok güzel koordine ettik. Allah'a şükür tırımızı yolladık. Ardından 6 arkadaş geldik." ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ GELMİŞİM"

Demir, depremzedelerle gönül bağı oluşturduklarını, buraya ilk fırsatta yeniden gelmek istediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradakiler ailemiz oldu bizim. Yeri geldi annemiz, babamız oldular. Onlar bizi oğulları olarak gördüler. Çok farklı dostluklar kurduk. Şunu artık rahatlıkça diyebilirim; Hatay benim ikinci memleketim. Uşaklıyım ama benim ikinci memleketim burası oldu. Şu an çok mutluyum. Çünkü gemilere insanları yerleştirirken hepsini hakkaniyetli bir şekilde yaptık. AFAD'ın verdiği destekle çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum ve hissediyorum. Geri dönüşleri de gördüm. İyi ki gelmişim. 'Gitmeyin, orada bunu yapacak insanlar yok mu?' diyenler oldu bize. Biz de 'Yok gideceğiz.' dedik ve iyi ki gelmişiz. Çoğu arkadaş istifa edip geldi. Çoğumuz yıllık izin kullandık. Hiç yorulmadık çünkü dualar vardı. Yorulsak bile o dualar bizi ayakta tuttu."

İstanbul'dan gelen ekiple kenetlendiklerini anlatan Demir, "Vardiyalı çalıştık. 7/24 çalıştık, günü böldük. Bir kısmımız sabah, bir kısmımız gece çalıştık. Öyle bir kenetlenme vardı ki sanki yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Aramızda da anlaştık. Her yıl buluşacağız ve bu günleri yad edeceğiz." dedi.

