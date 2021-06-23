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Avusturya'dan kesin dönüş yapan genç kadın boksör, Türkiye için yumruk atacak

23.06.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutluk'ta 24 Temmuz'da yapılacak "Boks Gecesi Avrupa Şampiyonluğu Kemer Unvanı" müsabakalarında orta sıklette yarışacak olan 18 yaşındaki sporcu Dilara Yücel, antrenmanlarını Eskişehir'de sürdürüyor - Dilara Yücel: "Ülkemi, bayrağımı temsil etmek istiyordum. O yüzden de hazırlıklarıma burada devam ettim ve ringde Türkiye için yumruk atacağım" - "Büyük küçük birçok kadın destekçimden mesaj alıyorum. Yaşımız her ne olursa olsun sporu hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz"

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Avusturya'nın başkenti Viyana'da doğup büyüyen 18 yaşındaki profesyonel boksör Dilara Yücel, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gelecek ay yapılacak müsabakalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için Eskişehir'de antrenman yapıyor.

Evrensel Boks Organizasyonu (UBO) tarafından 24 Temmuz'da yapılacak "Boks Gecesi Avrupa Şampiyonluğu Kemer Unvanı" müsabakalarında kadınlar orta sıklet kategorisinde ringe çıkacak olan Yücel, "Avrupa şampiyonu" unvanını elde etmeyi hedefliyor.

Kilo vermek için 14 yaşında boksa başlayan Yücel, geçen yıl hak kazandığı profesyonel boksta dünya şampiyonluğu kemerini de Türkiye'ye getirmek istiyor.

Dünya genelinde en genç profesyonel boksörler listesinde yer alan Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle geçen yıl memleketi Eskişehir'e kesin dönüş yaptıklarını söyledi.

Avusturya'da boks kariyerini ilerletemeyeceğine inandığını belirten Yücel, "Türkiye'de bu spora olan ilgi daha fazla. Ayrıca daha çok çalışma fırsatı buluyorum. Çifte vatandaş olduğum için Türkiye'de çalışmalarıma devam etmek istedim. Ringde de kendi ülkemin bayrağını taşımanın doğru olacağını düşündüm." dedi.

- "Boks alanında önemli federasyonların listesine girdim"

Türkiye şampiyonalarında ilk maçını kazandığını, ikinci maçında yenildiğini dile getiren Yücel, hırslanıp profesyonel olmak için ter döktüğünü vurguladı.

Dünya genelinde profesyonel olan en genç sporculardan biri olduğunu anlatan Yücel, "Boks alanında önemli federasyonların listesine girdim. Bunlar çok gurur verici. Türkiye'ye gelmeseydim, eğer Avusturya'da kalmaya devam etseydim, onları temsil edecektim. Fakat ben ülkemi, bayrağımı temsil etmek istiyordum. O yüzden de hazırlıklarıma burada devam ettim ve ringde Türkiye için yumruk atacağım." diye konuştu.

Sporun evrensel olduğuna işaret eden Yücel, özellikle kadınların spor dallarında daha fazla bulunması gerektiğini belirtti.

Sosyal medyada birçok kadının kendisine destek verdiğini ve spora başladığını aktaran Dilara Yücel, şunları kaydetti:

"Büyük küçük birçok kadın destekçimden mesaj alıyorum. Yaşımız her ne olursa olsun sporu hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Boks çok güzel bir spor. Benim öz güvenimi sağladı. Kendimi daha güçlü hissediyorum. Ayrıca sporla beslenmeniz, yaşam tarzınız da değişiyor. Her gün sabahları koşuyorum ve akşamları boks antrenmanlarımı gerçekleştiriyorum. İnşallah 24 Temmuz günü Arnavutluk'tan ülkeme kemerle döneceğim."

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