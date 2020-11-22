AXA Sigorta Efeler Ligi: Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Halkbank: 2

Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı ligin 16. haftasında evinde konuk ettiği Halkbank’ı 3-2 mağlup etti.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda hakemler Erol Akbulut ile Ramazan Çevik yönetimden gerçekleştirilen karşılaşmada AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Afyon Belediye Yüntaş Voleybol takımı evinde Halkbank’ı konuk etti. Ligin 16. haftasında Afyon Belediye hızlı başladığı ilk setin sonunda rakibine seti kaptırarak 23-25 kaybetti. 1-0

İkinci seti baştan sıkı tutan Afyon Belediye rakibinin öne geçmesine rağmen setin sonunu iyi getirdi ve 27-25 kazandı. 1-1

Üçüncü sete hızlı başlayan Halkbank setin başından sonuna kadar üstün oynadı. Seti de 19-25 kazanan Halkbank setlerde 1-2 öne geçti.

Dördüncü sete iki ekipte hızlı başladı. Setin teknik molasına kadar üstünlük sürekli el değiştirdi. Setin son sayılarına gelindiğinde Afyon Belediye öne geçerek seti 25-21 kazandı ve tekrar eşitliği sağladı.

2-2

Tai-Break setine iyi başlayan Afyon Belediye oldu. Seti baştan sona üstün götüren Afyon Belediye, 15-8 kazandı. 3-2

Afyon Belediye maçı 3-2 kazanmayı başardı.

