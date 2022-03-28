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  4. Axa Sigorta Kupa Voley Erkekler'de final programı belli oldu

Axa Sigorta Kupa Voley Erkekler'de final programı belli oldu

28.03.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Axa Sigorta Kupa Voley Erkekler'de final programı belli oldu

Axa Sigorta Kupa Voley Erkekler'de final programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankkart, Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta ve Spor Toto takımlarını maç programları belirlendi.

Program şu şekilde:

TARİHSAATA TAKIMIB TAKIMI11 Nisan Pazartesi15.00Ziraat BankkartArkas Spor11 Nisan Pazartesi17.30Galatasaray HDI SigortaSpor Toto13 Nisan Çarşamba16.00Ziraat Bankkart – Arkas Spor galibiGalatasaray HDI Sigorta – Spor Toto galibi

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