Axa Sigorta Kupa Voley Erkekler'de final programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankkart, Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta ve Spor Toto takımlarını maç programları belirlendi.

Program şu şekilde:

TARİHSAATA TAKIMIB TAKIMI11 Nisan Pazartesi15.00Ziraat BankkartArkas Spor11 Nisan Pazartesi17.30Galatasaray HDI SigortaSpor Toto13 Nisan Çarşamba16.00Ziraat Bankkart – Arkas Spor galibiGalatasaray HDI Sigorta – Spor Toto galibi



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