YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'nin tarihleri ve yerleri değişti

AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'nin tarihleri ve yerleri değişti

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.03.2020 19:29 | Son Güncelleme

AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'nin tarihleri ve yerleri değişti

İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley (Kadın-Erkek) Finalleri'nin tarihleri ve yerlerinde değişiklik yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 29, 30, 31 Mart'ta Sivas'ta oynanacağı bildirilen AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Finalleri'nin 21, 22 ve 23 Mart'ta Ankara Başkent Spor Salonu'nda yapılacağı belirtildi.

Gaziantep'te 2, 3, 4 Nisan'da yapılacağı açıklanan AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Finalleri'nin ise 27, 28 ve 29 Mart'ta İstanbul Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacağı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
Anahtar Kelimeler:
AXA Sigorta Kupa Voley Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

40 yaşındaki şahıs ölü bulundu

40 yaşındaki şahıs ölü bulundu

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:47
Sabah
07:12
Öğle
13:19
İkindi
16:37
Akşam
19:15
Yatsı
20:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.