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Axel Witsel, Borussia Dortmund'a transfer oldu

ALMANYA HABERLERİ  | 30.07.2018 10:56 | Son Güncelleme

Tianjin Quanjian'da kontratının son sezonuna giren Belçikalı futbolcu Axel Witsel'in Borussia Dortmund ile anlaştığı öne sürüldü. Transferin maliyetinin 20 milyon Euro olacağı belirtildi.

Axel Witsel, Borussia Dortmund'a transfer oldu

Dünya Kupası yarı finalisti Belçika ile orta sahada sergilediği performansla beğeni toplayan Axel Witsel, yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından tekrar Avrupa'ya dönüyor.

2016-17 sezonunun başında transfer olduğu Çin Süper Ligi ekibi Tianjin Quanjian ile kontratının son senesine giren Witsel'in Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Belçika basınında yer alan haberlerde 29 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçip Bundesliga temsilcisiyle resmi sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü. Alman basınına göre ise bu transferin maliyeti yaklaşık 20 milyon Euro olacak.

Axel Witsel, Belçika'nın 2018 Dünya Kupası'nda oynadığı 7 karşılaşmanın 6'sında 90 dakika forma giymişti.


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Anahtar Kelimeler:
axel witsel Borussia Dortmund Tianjin Quanjian

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bizim Türk takımları ne zaman Belçika Jupiler League'i takip edecek acaba ? Ne cevherler var orada ligleri bizden daha kaliteli. Chelsea kalecisi Courtois, City orta sahası De Bruyne ve Leverkusen forveti Leon Bailey KRC Genk'ten çıkma. Axel deseniz Standard Liege. Daha sayamadıklarımız da var. Belçika Ligi cevher ligidir.
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