Axel Witsel, Borussia Dortmund'a transfer oldu

Dünya Kupası yarı finalisti Belçika ile orta sahada sergilediği performansla beğeni toplayan Axel Witsel, yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından tekrar Avrupa'ya dönüyor.

2016-17 sezonunun başında transfer olduğu Çin Süper Ligi ekibi Tianjin Quanjian ile kontratının son senesine giren Witsel'in Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Belçika basınında yer alan haberlerde 29 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçip Bundesliga temsilcisiyle resmi sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü. Alman basınına göre ise bu transferin maliyeti yaklaşık 20 milyon Euro olacak.

Axel Witsel, Belçika'nın 2018 Dünya Kupası'nda oynadığı 7 karşılaşmanın 6'sında 90 dakika forma giymişti.



