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"Ay Görevi"nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde uzay testleri başarıyla yapıldı

22.08.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ay Görevi"nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde uzay testleri başarıyla yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ay Görevi'nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) ateşleyicisinin ilk uzay ortam testlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Varank, sosyal medya hesabından "Ay Araştırma Görevi"nde (AYAP-1) uzay aracını Ay'a taşıyacak söz konusu sistemin çalışmalarına ilişkin son detayları paylaştı.

Bakan Varank, "Ay Görevi'nde kullanılacak olan Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) ateşleyicisinin ilk uzay ortam testleri başarıyla gerçekleştirildi. HİS'lerimiz güçlü, uzay liginde hak ettiğimiz yeri alacağız!" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sanayi ve teknoloji bakanı mustafa varank

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