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Ay ile yıldızın gökyüzünde buluşması Taksim’de böyle görüntülendi

22.06.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşam saatlerinde açık gökyüzünde gözlemlenebilen hilal şeklindeki ay ile yıldızın gökyüzünde buluşması akıllara Türk bayrağını getirdi.

Ay ile yıldızın gökyüzünde buluşması Taksim’de böyle görüntülendi

Hilal halindeki ay ve yıldızın yan yana gelmesi vatandaşların ilgisini çekti. Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlar şahit oldukları manzaranın fotoğraflarını çekerek yaşadıkları anı ölümsüzleştirdi. Taksim Camii’nin kubbesindeki hilal ile gökyüzündeki hilal aynı hizada örtüştü ve kartpostallık bir enstantane oluşturdu. Ay ve yıldız ile kubbenin görüntüsü objektiflere yansıdı.

Manzaraya şahit olan ve bu anları fotoğraflayan Abdülselam Bey şu sözler söyledi, "Üçünü bir arada görmek gerçekten çok zor. Mucizevi bir görüntüyle karşılaştım ben de. Kaydetmek istedim. Çok güzel bir görüntü. Ben 20 yıldır İstanbul’da yaşıyorum hiç böyle bir manzarayla karşılaşmamıştım. Çok güzel gerçekten."

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