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  4. Ay ışığı sohbetlerinin bu haftaki konuğu ünlü oyuncu Gonca Vuslateri oldu

Ay ışığı sohbetlerinin bu haftaki konuğu ünlü oyuncu Gonca Vuslateri oldu

AYDIN HABERLERİ  | 02.08.2020 21:24 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı’nın (KUSAV) ortaklaşa düzenlediği ’Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik’ isimli programın bu haftaki konuğu ünlü oyuncu Gonca Vuslateri oldu.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı’nın (KUSAV) ortaklaşa düzenlediği ’Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik’ isimli programın bu haftaki konuğu ünlü oyuncu Gonca Vuslateri oldu. Ses sanatçısı Mehtap Meral’in şarkılarıyla renk kattığı gecede Vuslateri, gelecekteki projelerini Kuşadalılar ile paylaştı.
Ege Bölgesi’nin turizm başkenti Kuşadası, ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Gonca Vuslateri’yi ağırladı. Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’ndaki etkinliğe; KUSAV Başkanı Levent Köylü ile birlikte çok sayıda seçkin davetli katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak düzenlen etkinlik, Kuşadası Belediyesi Facebook sayfasından canlı olarak yayınlandı.
-Projelerini anlattı
Mehtap Meral’in şarkılarıyla renk kattığı gecede sevilen oyuncu Kuşadalılar’a gelecekteki dizi, tiyatro ve sinema projelerinden bahsetti. Kuşadası’nda olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Vuslateri, "Beni bu etkinliğe davet eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e çok teşekkür ederim. Kuşadası çok güzel bir yer. En yakın zamanda tekrar ziyaret edeceğim" diye konuştu.

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