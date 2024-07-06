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Ay yıldızlılara Berlin'de 'Bozkurt'lu karşılama!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
06.07.2024 13:04
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A Milli Futbol Takımı, akşam TSİ 22.00'de oynanacak Türkiye-Hollanda maçı için Berlin'e geldi. Taraftarlarımız millilerimizi 'Mehter Marşı' ve 'Bozkurt' işaretiyle karşıladı.

Ay yıldızlılara Berlin'de 'Bozkurt'lu karşılama!

A Milli Futbol Takımı, Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında bugün Hollanda ile karşılaşacak. Berlin’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak müsabaka TSİ 22:00’de başlayacak. Milliler Hollanda'yı devirirse, Avrupa şampiyonaları tarihinde 2008’den sonra ikinci kez yarı finale yükselmiş olacak. Bugün kazanan, İngiltere-İsviçre maçının galibi ile 10 Temmuz’da Dortmund’da yarı finalde karşılaşacak.

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'BOZKURT'LU KARŞILAMA

A Milli Futbol Takımı, akşam TSİ 22.00'de oynanacak Türkiye-Hollanda maçı için Berlin'e geldi.

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Taraftarlarımız millilerimizi 'Mehter Marşı' ve 'Bozkurt' işaretiyle karşıladı.


Euro 2024


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