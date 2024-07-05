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    4. Maç skorlarını bilen kahin köpekten Türkiye-Hollanda maçının tahmini geldi! "Türkiye 2-1 kazanacak"

    Maç skorlarını bilen kahin köpekten Türkiye-Hollanda maçının tahmini geldi! "Türkiye 2-1 kazanacak"

    05.07.2024 08:10
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.07.2024 08:10
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    Türkiye ile Avusturya maçında skor tahmini yapan 'aircorg' kullanıcı adına sahip köpeğin skoru bilmesi üzerine sosyal medya ona 'kahin köpek' demeye başladı. Aircorg bu kez Türkiye-Hollanda maçı için kamer karşısındaydı. Onun kehanatine göre maç 2-1 Türkiye galibiyetiyle sonuçlanacak.

    Sosyal medyada 'kahin köpek' olarak bilinen 'Korgi' isimli köpek 6 Temmuz Cumaretsi günü saat 22.00'da oynanacak Türkiye ile Hollanda maçı için de skor tahmininde bulundu. İlk gol Hollanda’dan gelirken Türkiye peşi sıra atacağı iki golle Berlin'den galip ayrılmayı başaracak. Köpeğin kehaneti Türk kullanıcılar arasında popüler olurken yorum yağmuruna da tutuldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu köpüş Türkiye'yi seviyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Burçlara inanmıyorum ama bu köpeğe inanıyorum" yorumunda bulundu.

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