Maç skorlarını bilen kahin köpekten Türkiye-Hollanda maçının tahmini geldi! "Türkiye 2-1 kazanacak"

Sosyal medyada 'kahin köpek' olarak bilinen 'Korgi' isimli köpek 6 Temmuz Cumaretsi günü saat 22.00'da oynanacak Türkiye ile Hollanda maçı için de skor tahmininde bulundu. İlk gol Hollanda’dan gelirken Türkiye peşi sıra atacağı iki golle Berlin'den galip ayrılmayı başaracak. Köpeğin kehaneti Türk kullanıcılar arasında popüler olurken yorum yağmuruna da tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu köpüş Türkiye'yi seviyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Burçlara inanmıyorum ama bu köpeğe inanıyorum" yorumunda bulundu.