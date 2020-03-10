SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı

Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı

FUTBOL HABERLERİ  | 10.03.2020 11:02 | Son Güncelleme

Kayseri Süper Amatör Küme’de oynanan Gençlerbirliği-Talas Anayurtspor maçının 25. dakikasında ikili mücadele sonrasında ayağı kırılan Mustafa Ekinci, sedye olmadığı için oyuncuların kucağında sahayı terk etti.

Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı

Kayseri Süper Amatör Küme’de Erkilet Stadı’nda oynanan Gençlerbirliği - Talas Anayurtspor mücadelesinin 25. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Talas Anayurtspor oyuncusu Mustafa Ekinci’ye ilk müdahaleyi sahada bulunun sağlık memuru yaptı.

Ayağının kırıldığı tespit edilen Ekinci, sedye olmadığı için sahayı her iki takımın futbolcularının kucağında terk etti.

Saha kenarına alınan genç oyuncuya burada yeniden müdahale edilerek ambulansa haber verildi. Ambulansın gelmesiyle birlikte Kayseri Şehir Hastenesi’ne kaldırılan Mustafa Ekici’nin kaval k
emiğinde kırık olduğu belirlendi.

Ayağı alçıya alınan Ekinci, taburcu edildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER O Ses Türkiye jürisinden olay sözler! Acun Ilıcalı küplere binecek O Ses Türkiye jürisinden olay sözler! Acun Ilıcalı küplere binecek
Yılmaz Vural'a büyük şokYılmaz Vural'a büyük şok
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Ekinci Gençlerbirliği Talas Anayurtspor

En Çok Okunan Haberler

Kocasını başka kadınla basmaya gitti! Kapı açılınca şoke oldu

Kocasını başka kadınla basmaya gitti! Kapı açılınca şoke oldu

İsmail Saymaz-Doğu Perinçek tartışması canlı yayına damga vurdu!

İsmail Saymaz-Doğu Perinçek tartışması canlı yayına damga vurdu!

Sivasspor'un rakibi Real Madrid

Sivasspor'un rakibi Real Madrid

Yılmaz Vural'a büyük şok

Yılmaz Vural'a büyük şok

Maç sonu futbolculara bıçaklı saldırı!

Maç sonu futbolculara bıçaklı saldırı!

Erol Bulut'un menajerinden F.Bahçe açıklaması

Erol Bulut'un menajerinden F.Bahçe açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Daniel Sturridge futboldan men edildi!

Daniel Sturridge futboldan men edildi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

''Federasyon istifa edene kadar maçlara çıkmayacağız''

''Federasyon istifa edene kadar maçlara çıkmayacağız''

Setanay Cankat'ın işine son verildi

Setanay Cankat'ın işine son verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arda Turan'dan halı sahada şık goller

Arda Turan'dan halı sahada şık goller

Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı

Skandal! Ayağı kırılan futbolcu...

Tanju Çolak'tan Yılmaz Vural'a 500 bin TL'lik dava

Yılmaz Vural'a büyük şok

Maç sonu futbolculara bıçaklı saldırı!

Maç sonu futbolculara bıçaklı saldırı!

FIFA, 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'ni erteledi

FIFA açıkladı! 2022 Dünya Kupası...

Mısırlı Ezzedine Bahader, 75 yaşında sahaya çıkıp gol attı

İnanılmaz! 75 yaşında sahaya çıkıp gol attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.