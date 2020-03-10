Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı

Kayseri Süper Amatör Küme’de Erkilet Stadı’nda oynanan Gençlerbirliği - Talas Anayurtspor mücadelesinin 25. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Talas Anayurtspor oyuncusu Mustafa Ekinci’ye ilk müdahaleyi sahada bulunun sağlık memuru yaptı.

Ayağının kırıldığı tespit edilen Ekinci, sedye olmadığı için sahayı her iki takımın futbolcularının kucağında terk etti.

Saha kenarına alınan genç oyuncuya burada yeniden müdahale edilerek ambulansa haber verildi. Ambulansın gelmesiyle birlikte Kayseri Şehir Hastenesi’ne kaldırılan Mustafa Ekici’nin kaval k

emiğinde kırık olduğu belirlendi.

Ayağı alçıya alınan Ekinci, taburcu edildi.

(İHA)

