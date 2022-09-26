Ayakkabı boyacılığında öğrendiği ritimle müşterilerine kokoreç hazırlıyor

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Sivas'ta yaşayan Ahmet Başçı, Türkiye'nin vazgeçilmez sokak lezzetlerinden kokoreci yıllardır farklı ritimler eşliğinde doğrayarak müşterilerine servis ediyor.

Kent merkezinde 2 yıldır kokoreççilik yapan 40 yaşındaki Başçı'nın meslekte edindiği tecrübe 17 yıl önceye dayanıyor.

Başçı, 2005 yılında Ankara'da mesleğe başladıktan kısa süre sonra bıçak, satır kullanmadaki hızıyla ve yine bu aletlerle kokoreç doğrarken tuttuğu ritimle çevredekilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Yıllar sonra memleketine dönerek mesleğine devam eden Başçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bıçak ve satır kullanma yeteneğinin babasından kaldığını belirterek, "Babam kasaptı, bıçak tutmayı ve kullanmayı onu yanında öğrendim." dedi.

Müzik kulağının çok iyi olduğunu anlatan Başçı, "Bu ritim sevdası bende 7-8 yaşlarında ayakkabı boyacılığı yaparken fırçayla sandık üzerinde çıkardığım sesle başladı. Yani o zaman da ritim tutardım. Şimdi de burada satırla kokoreç doğrarken ritim tutuyorum, mesleğimi çok seviyorum. Müzik kulağım çok geliştiği için duyduğum her şeyi ritme çevirebiliyorum." diye konuştu.

- "Yeri geliyor müşterilerin istek parçaları oluyor"

Başçı, kokoreç hazırlarken görselliğe ve hıza büyük önem verdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"En çok dikkati çeken konulardan biri kokoreci satırla burada istediğimiz ritimde hazırlayabilmem. Yeri geliyor müşterilerin istek parçaları oluyor. Kokoreci onların istediği melodiler eşliğinde hazırlıyorum. Bu şekilde çalışmamız çok seviliyor ve yoğun ilgi görüyor. Ritim tutma yeteneğim ve ocaktan çıkarttığım duman için gelen çok müşterim var. Caddeden geçen vatandaşlarımız bu ritmi duyunca ellerine hemen telefonları alıyorlar ve video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Akabinde de gelip bu lezzeti tadıyorlar."

Tutkunu olduğu mesleğini 15 yıl Ankara'da yaptıktan sonra memleketine dönerek kokoreç kültürünü ve lezzetini Sivaslılara da sevdirdiğini vurgulayan Başçı, "Elimizden geldiği kadar kokoreçlerimizi lezzetli yapmaya çalışıyoruz. Yüzde yüz kuzu kokorecinin içinde badem ve uykuluk da kullanıyoruz. Allah izin verirse daha uzun yıllar mesleğimi devam ettirmeye çalışacağım." dedi.

Müşterilerden Şahin Buğra Kılıçer, yıllardır kokoreç yiyen birisi olduğunu belirterek, "Tesadüfen buradan geçerken ustamız kokoreç doğradığı esnada çıkan sesleri duydum ve tatmak istedim. Ustamızın eline koluna sağlık." ifadesini kullandı.

Ümran Ayyürek ise Başçı'nın kokoreçlerinden ilk kez tattığını dile getirerek, "Ben ustamızın ritim tutmasını çok beğendim. Böyle bir şeyi ilk kez gördüm. Kokoreci de çok güzel, ellerine sağlık, kesinlikle herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Oğuz Ayyürek de ritim tutarak hem karnını hem de gönlünü "doyurduğu" için kokoreç ustasına teşekkür etti.

