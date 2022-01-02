YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Ayakkabı boyayarak başladığı mesleğinde 2 milyon dolarlık ihracata ulaştı

Ayakkabı boyayarak başladığı mesleğinde 2 milyon dolarlık ihracata ulaştı

02.01.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da iki ortağıyla tesis kurarak marka oluşturan Rıfat Sarı, günlük 1000 çift ayakkabı üretme kapasitesine sahip tesisinden 40 ülkeye ayakkabı satıyor - Rıfat Sarı: - "Yurt dışından yoğun talep var. Birçok büyük pazarın en yakın çalışacağı ülke Türkiye oldu. Biz de buna hazırlıklıyız zaten. İnşallah gelecekte çok daha iyi noktalara geleceğiz"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Ayakkabı üretim ve ihracatında önde gelen merkezlerden Manisa'da sektörün tanınan isimleri arasında gösterilen Rıfat Sarı, ayakkabı boyacılığından 40 ülkeye ihracata uzanan başarı hikayesiyle dikkati çekiyor.

Kars'tan Manisa'ya göç eden ailesinin geçimine katkı sunmak için 10 yaşında sandığını omzuna alarak ayakkabı boyamaya başlayan Rıfat Sarı (60), ilkokulu bitirdikten sonra ayakkabı imalathanesinde çıraklığa başladı.

17 yaşına geldiğinde ayakkabı ustası olan, askerlikte de mesleğini devam ettiren Sarı, askerden döndüğünde 1982 yılında 2 ortağıyla Üçel Ayakkabı firmasını kurdu.

O dönem 24 çift erkek ayakkabısı imal eden, gelişen teknolojiyle modernize edilen işletme, günlük 1000 çift ayakkabı üretme kapasitesine ulaştı.

İlk ayakkabı ihracatını 1985 yılında Almanya'ya gerçekleştiren firma, başta Avrupa, Orta Doğu, Kafkasya, Orta Asya'da olmak üzere dünyanın 40 ülkesine yaklaşık 2 milyon dolarlık ayakkabı ihracatına ulaştı.

- "Çok çalışmanın önemini arkadaşlarımıza anlatıyorum"

Rıfat Sarı, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana güzel ayakkabıları sevdiğini, boyacılık yaptığı dönemde bu sevgisinin farkına vararak ayakkabı ustası olmaya karar verdiğini söyledi.

Girişim serüveninde büyük zorluklarla karşılaştığını, sürekli kendini geliştirmek için çaba harcadığını anlatan Sarı, firma olarak ilk günden bu yana İtalyan markalarıyla rekabet ederek dünya pazarına ayakkabı sunma hedefiyle çalıştıklarını aktardı.

İhracata ilk başladıkları yıllarda bir tercümanın kendilerini dolandırması sonrası yabancı dilin şart olduğunu anladığını ifade eden Sarı, "Eksiklerimizi gördük, yabancı dilimiz yoktu. 'Bu böyle olmaz' dedim, 40 yaşından sonra İngilizce kursuna başladım, 8 yılda öğrendim. Kimseye muhtaç olmadan bütün dünyayı gezdim. Zor olanı seçtim, mücadele etmenin, çok çalışmanın önemini hep arkadaşlarımıza anlatıyorum." dedi.

- "2 milyon dolara yakın ihracatımız var"

İlk ihracatlarını yaptıktan sonra makineleşmeye geçtiklerini, yurt dışı fuarlarıyla hızla büyüyerek bugünkü büyüklüğe ulaştıklarını dile getiren Sarı, erkek ayakkabısında yurt dışında düzenlenen organizasyonlarda iki kalite ödülü aldıklarını anlattı.

"Baştan bu yana 'Ya marka olacağız ya da yok olacağız.' felsefesiyle hareket ettik. Fason üretim yapmıyoruz. 70 çalışanımızla günde 500 çift üretiyoruz ama talep olduğunda 1000 çifte çıkabiliyoruz. Üretimimizin yüzde 60'ını ihraç ediyoruz, 40 ülkeye dağıtıyoruz, 2 milyon dolara yakın ihracatımız var." diyen Sarı, her geçen yıl bu rakamı artırdıklarını kaydetti.

Sarı, "Yurt dışından yoğun talep var. Rakip pazarlarda üretimde ciddi sıkıntılar var. Birçok büyük pazarın en yakın çalışacağı ülke Türkiye oldu. Biz de buna hazırlıklıyız zaten. İnşallah gelecekte çok daha iyi noktalara geleceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Taliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecekTaliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecek
Manisa'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandıManisa'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 2 Ocak Pazar

İmsak
06:53
Sabah
08:21
Öğle
13:19
İkindi
15:46
Akşam
18:07
Yatsı
19:30

Manisa Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Pazar

Kaya Eczanesi
Merkez
Pelin Akkaya Eczanesi
Merkez
Saruhan Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Kumral Eczanesi
Turgutlu
Yüksel Eczanesi
Turgutlu
Coşan Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.