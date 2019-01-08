Ayaklarınızı yerden kesebilir

7nm olarak üretilen bu çipset, Kirin 970’e kıyasla %20 daha fazla performans sunuyor ve bunu yaparken de %40 daha az enerji tüketiyor. Bunun anlamı, istediğiniz oyun ve uygulamaları rahatlıkla çalıştırabilirken aynı zamanda tek şarj ile daha uzun süre kullanabiliyor olmanız.

Mate 20 Pro, öğrenebilen yapay zekâ teknolojisi sayesinde sizin kullanım alışkanlıklarınızı takip ederek pek çok konuda size önerilerde bulunabiliyor. Bunun yanında, en çok ihtiyaç duyduğunuz uygulamalara öncelik verirken arka planda kalan uygulamaları da verimlilik kapsamında konumlandırabiliyor.

Biraz da örnek verelim isterseniz…

Kirin 980’li Mate 20 Pro’nun çalıştıramayacağı hiçbir oyun yok. Modern Combat serisinden Super Mario Run’a, hatta son dönemin en popüler online oyunlarından PUBG’ye kadar bütün oyunları yümüşak bir akışta, üst seviye görüntü kalitesiyle oynayabiliyorsunuz.

Gelişmiş yüz tanıma sistemi sayesinde telefon kilidinizi yalnızca yarım saniyede açabilirsiniz.

Arka tarafta 3 kamerası bulunan ürün, düşük ışıklı ortamlarda dahi oldukça hızlı ve net fotoğraflar elde etmenizi sağlıyor. Üstelik, 2.5cm mesafeden bile net fotoğraflar çekebilir, daha önce yakalayamadığınız detaylara ilk kez tanıklık edebilirsiniz.