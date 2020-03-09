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AYAL öğrencilerinden “Kadınoloji”

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.03.2020 14:41 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en başarılı devlet okullarından biri olarak nitelendirilen Ayvalık Anadolu Lisesi’nin öğrencileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle “Kadınoloji” isimli oyunu sahneledi.AYAL’in “Örnek ve Öncü Şahsiyetler Tanıtma Kulübü” tarafından düzenlenen tiyatro etkinliğinde; kulübün öğrencilerinden Yağız Alkan’ın yazdığı, okulun öğretmenlerinden Ferda Poyraz’ın yönettiği “Kadınoloji” isimli oyun Kolej Konferans Salonu’nda izleyiciyle buluştu.Oyunda; Atatürk’ün eşi Latife Hanım başta olmak üzere; Suat Berk, Refet Angın, Fatma Seher Erden, Safiye Ali, Safiye Ayla, Afife Jale, Haldie Edip Adıvar, Sabiha Gökçen, Afet İnan, Türkan Saylan, Bahriye Üçok, Adile Naşit, Nezihe Muhittin, Satı Çırpan, Yıldız Moran, Zübeyde Hanım, Mihri Müşfik, Şeyyan Hanım, Cahide Sonku, Sabire Aydemir ve Semiha Berksoy gibi yaşadıkları dönemlere damgasını vuran kadınlar canlandırıldı.AYAL öğrencisi, “Örnek ve Öncü Şahsiyetler Tanıtma Kulübü” üyeleri; Suzan Ece Önder, Zelal Cebe, Sena Dilan Uysal, Tuana Firlar, Yağmur Acar, Fatmanur Sarı, Eylül Saban, Ilgın Ulutaş, Hazal Yaşıtlıoğlu, Elif Beyhan, Hilal Yılmaz, Ayça Güler, Rukiye Kobacık, Varda Naz Atalay Elif Su Uslu, İrem Büşra Satın, Öykü Sude Eriş, Melike Sıvış, Sedef Koşmaz, İrem Kırmızısakal, Dicle Aydoğmuş ve Işıl Gürkan tarafından sergilenen oyunun sonunda sahnedeki oyuncular başarılı performansları nedeniyle izleyenlerce ayakta alkışlandı.Yardımcı oyunculuklarını; Yağız Alkan, Nevra Pala, Merter Balık, Sena Keler, Havva Güven ve Feyza Koçak’ın üstlediğini, Teknik masayı ise; Utku Çakıroğlu, Yılmaz Kayra Yavuz, Baran Göl, Yağız Kandemir ve İnci Oral’ın yönettiği oyunun ardından muhabirimizin sorularını yanıtlayan AYAL Müdürü Veli Tuncay, öğrencileriyle ve “Örnek ve Öncü Şahsiyetler Tanıtma Kulübü” öğretmenleriyle ortaya çıkardıkları bu güzel eser nedeniyle gurur duyduğunu söyledi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en başarılı devlet okullarından biri olarak nitelendirilen Ayvalık Anadolu Lisesi’nin öğrencileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle “Kadınoloji” isimli oyunu sahneledi.
AYAL’in “Örnek ve Öncü Şahsiyetler Tanıtma Kulübü” tarafından düzenlenen tiyatro etkinliğinde; kulübün öğrencilerinden Yağız Alkan’ın yazdığı, okulun öğretmenlerinden Ferda Poyraz’ın yönettiği “Kadınoloji” isimli oyun Kolej Konferans Salonu’nda izleyiciyle buluştu.
Oyunda; Atatürk’ün eşi Latife Hanım başta olmak üzere; Suat Berk, Refet Angın, Fatma Seher Erden, Safiye Ali, Safiye Ayla, Afife Jale, Haldie Edip Adıvar, Sabiha Gökçen, Afet İnan, Türkan Saylan, Bahriye Üçok, Adile Naşit, Nezihe Muhittin, Satı Çırpan, Yıldız Moran, Zübeyde Hanım, Mihri Müşfik, Şeyyan Hanım, Cahide Sonku, Sabire Aydemir ve Semiha Berksoy gibi yaşadıkları dönemlere damgasını vuran kadınlar canlandırıldı.
AYAL öğrencisi, “Örnek ve Öncü Şahsiyetler Tanıtma Kulübü” üyeleri; Suzan Ece Önder, Zelal Cebe, Sena Dilan Uysal, Tuana Firlar, Yağmur Acar, Fatmanur Sarı, Eylül Saban, Ilgın Ulutaş, Hazal Yaşıtlıoğlu, Elif Beyhan, Hilal Yılmaz, Ayça Güler, Rukiye Kobacık, Varda Naz Atalay Elif Su Uslu, İrem Büşra Satın, Öykü Sude Eriş, Melike Sıvış, Sedef Koşmaz, İrem Kırmızısakal, Dicle Aydoğmuş ve Işıl Gürkan tarafından sergilenen oyunun sonunda sahnedeki oyuncular başarılı performansları nedeniyle izleyenlerce ayakta alkışlandı.
Yardımcı oyunculuklarını; Yağız Alkan, Nevra Pala, Merter Balık, Sena Keler, Havva Güven ve Feyza Koçak’ın üstlediğini, Teknik masayı ise; Utku Çakıroğlu, Yılmaz Kayra Yavuz, Baran Göl, Yağız Kandemir ve İnci Oral’ın yönettiği oyunun ardından muhabirimizin sorularını yanıtlayan AYAL Müdürü Veli Tuncay, öğrencileriyle ve “Örnek ve Öncü Şahsiyetler Tanıtma Kulübü” öğretmenleriyle ortaya çıkardıkları bu güzel eser nedeniyle gurur duyduğunu söyledi.

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