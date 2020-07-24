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Ayasofya Cami’nin ibadete açılması

MALATYA HABERLERİ  | 24.07.2020 17:26 | Son Güncelleme

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması dolayısıyla, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Şubesi tarafından, Turgut Özal Camisi’nde cuma namazı çıkışında Fetih Süresi okundu.Turgut Özal Cami avlusunda Cuma namazı sonrası dev Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi afişi önünde vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirirken, TÜGVA Malatya Şube Başkanı Mesut Demir, İslam Alemi için tarihi bir sevinci yaşadıklarını ifade ederek Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılmasının mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.Bugünün İslam Alemi için Ayasofya’nın yeniden dirilişinin günü olduğunu dile getiren Demir, “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılması, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, Mescid-i Aksa’nın inşallah özgürlüğüne kavuşması için atılan bir adımdır.

Ayasofya Cami’nin ibadete açılması

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması dolayısıyla, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Şubesi tarafından, Turgut Özal Camisi’nde cuma namazı çıkışında Fetih Süresi okundu.
Turgut Özal Cami avlusunda Cuma namazı sonrası dev Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi afişi önünde vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirirken, TÜGVA Malatya Şube Başkanı Mesut Demir, İslam Alemi için tarihi bir sevinci yaşadıklarını ifade ederek Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılmasının mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.
Bugünün İslam Alemi için Ayasofya’nın yeniden dirilişinin günü olduğunu dile getiren Demir, “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılması, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, Mescid-i Aksa’nın inşallah özgürlüğüne kavuşması için atılan bir adımdır. Burada ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya Manifestosu ile Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakıf mektubunu tüm cemaatimizle de paylaşmış olduk. İnşallah tüm dünyada yeniden Osmanlı barışı, mirası ve medeniyeti hakim olacaktır. Bunu yapacak olan da Türk milletidir." diye konuştu.
Bugün Ayasofya’nın inşa edildiği tarihten İtibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşadığını belirten Demir, “Ayasofya’nın dirilişi, sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların. ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir. Ayasofya’nın dirilişi, Türk milleti, Müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun ifadesidir. Ayasofya’nın dirilişi, Bedir’den Malazgirt’e, Niğbolu’dan Çanakkale’ye kadar tarihimizin tüm atılım dönemlerini yeniden hatırlayışımızın adıdır. Ayasofya’nın dirilişi, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine gerekirse canımız pahasına sahip çıkma kararlılığımızın remzidir” ifadelerine yer verdi.

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