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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifin ibadete açılması nedeniyle lokma ve pilav dağıtıldı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 24.07.2020 19:58 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, Kenan Akar adlı vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifin ibadete açılışı nedeniyle Lokma ve pilav dağıtıp, Mehter takımının gösterisi ile kutladı.Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifin ibadete açılışını kutlamak isteyen Kenan Akar adlı vatandaş işyeri önünde düzenlediği bir etkinlikle vatandaşlara lokma ve pilav dağıttı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, Kenan Akar adlı vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifin ibadete açılışı nedeniyle Lokma ve pilav dağıtıp, Mehter takımının gösterisi ile kutladı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifin ibadete açılışını kutlamak isteyen Kenan Akar adlı vatandaş işyeri önünde düzenlediği bir etkinlikle vatandaşlara lokma ve pilav dağıttı. Daha sonra Eyüp Sultan Diriliş Mehter Takımı Mehterbaşı Yüksel Ülker yönetiminde iki saat süren bir konser verildi.
Yapılan etkinlik sonrası açıklama yapan Kenan Akar, “Ayasofya’nın tekrar cami statüsüne geçmesi dolayısıyla böyle bir organizasyon düşündük. Allah bunu bize nasip etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz. Biz gönlümüzden geçeni yaptık, Allah’ın rızasını kazanmaya çalışıyoruz. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif bizim için çok önemli. İslam için çok önemli. güzel bir mabet, onun açılması şerefine böyle bir şey yapmak istedik” dedi.

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