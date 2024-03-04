YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Ramazan temizliği

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Ramazan temizliği

İHA İHA
04.03.2024 11:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Ramazan ayı öncesi temizlik çalışması yaptı.

Fatih Belediyesi’ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesinde Fatih Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresinde temizlik yaptı. Caminin içi gül suyuyla yıkanırken, avlusu ve çevresi de sıcak suyla temizlendi.

Ramazan ayı öncesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde temizlik yaptıklarını söyleyen Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Yardımcısı Recep Yıldız, “Ayasofya Cami içerisinde yaklaşan ramazan ayı öncesinde Fatih Belediyesi olarak 20 kişiden oluşan ekibimizle birlikte temizlik çalışmaları yapmaktayız. Yapılan çalışmalar kapsamında cami içerisinde halılar, ayakkabılıklar temizlenmekte ve dezenfekte çalışmaları yapılmaktadır. Cami dışında ise avlunun, meydanın ve şadırvanların yıkanması sıcak su kullanılarak yapılmaktadır. Çalışmalarımız ramazan ayı boyunca 7/24 çalışma esasına göre devam edecek olup her akşam gül suyu sıkılacaktır. Amacımız Ayasofya Camii’yi ziyarete gelenlere daha temiz daha hijyenik bir ortamda ibadet etmelerini sağlanmaktır” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zonguldak'ta hakaret iddiasıyla gözaltına alınan zanlı salıverildiZonguldak'ta hakaret iddiasıyla gözaltına alınan zanlı salıverildi
Erzincan’da aracın stepnesinde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildiErzincan’da aracın stepnesinde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakırköy-Kirazlı metro hattı açılış için gün sayıyorBakırköy-Kirazlı metro hattı açılış için gün sayıyor
Anahtar Kelimeler:
Fatih

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Mart Pazartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:26
Öğle
13:21
İkindi
16:31
Akşam
19:05
Yatsı
20:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Pazartesi

Başaran eczanesi
Silivri
Pamuk eczanesi
Kadikoy
Laleli istanbul eczanesi
Fatih
Kağithane sağlik eczanesi
Kagithane
Sahil eczanesi
Kadikoy
Zuhal eczanesi
Esenyurt
Beyaz eczanesi
Bakirkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.