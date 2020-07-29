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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki sabah namazına yoğun ilgi

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.07.2020 06:07 | Son Güncelleme

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki sabah namazına yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınan beşinci sabah namazı da vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Sosyal mesafe kurallarına dikkat eden vatandaşlar, ezanın okunmasının ardından birlikte saf tuttu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde namaz kılmak için yer bulamayanlar, dışarıda serilen hasır halılarda namazlarını kıldı.

Yoğun güvenlik önleminin alındığı Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisine vatandaşlar üst taramasının ardından alındı.

Namaz öncesi ve sonrası dualar edilerek tekbirler ile salavatlar getirilen camide, vatandaşlarla turistlerin ziyaretleri gece saatleri ile sabah namazı sonrasında da devam etti.

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