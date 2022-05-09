Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki su haznesine ayakkabı konulması tepki çekti

İSTANBUL (AA) - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki tarihi su haznesine ayakkabı bırakılması tepkilere neden oldu.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin iç giriş kapısının yanında bulunan tarihi su haznesinin kırık kapağının içine ve yanına bazı kişilerce ayakkabı konulmasına, vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

Tarihi su haznesinin içi ve çevresine konulan ayakkabıların fotoğrafını çekip paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı, "Osmanlı'dan kalma su haznesinin kapağını kırıp içine ve yanına ayakkabılarını koymuş insanlar, kimsenin umurunda değil bu durum, yardıma ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

