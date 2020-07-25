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Ayasofya’da yerli ve yabancı turist yoğunluğu

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.07.2020 11:33 | Son Güncelleme

86 yıl aradan sonra kılınan ilk Cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

86 yıl aradan sonra kılınan ilk Cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa’nın birçok ülkesinden gelen turistler cami içerisine girerek incelemelerde bulundular.
Dün kılınan Cuma namazının ardından ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne bugün de sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretler artarak devam etti. Vatandaşlar cami önünde fotoğraf çekildikten sonra namaz kıldı.
Yabancı turistlerden oluşan kafileler de Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camii’ne geldi. Rehberler, turistleri cami içerisinde gezdirerek Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tanıttı. Cami ziyaret için Avrupa’nın birçok ülkesinden turist geldiği görüldü.
Bursa’nın İnegöl ilçesinden geldiğini ifade eden Şamil Oltulu, “Uzun zamandan beri takip ediyorduk. Cumhurbaşkanımız açılacağını müjdelemişti. Memnunuz. Allah razı olsun. Gezdik. Ecdadın bize hatıra bıraktığı şeyleri görmek güzel şeyler. Sadece bunu görmek için geldik” diye konuştu.
Ali Özdemir ise, “Sabah saat 05.00 gibi otelimizden ayrıldık. Ardından burada yer aramaya başladık. Çok heyecanlı anlardı. Ümmeti Muhammed’in 86 yıldır beklediği bir andı. Özellikle Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanımız yaptığı konuşmalar ve tilavetler bizi çok heyecanlandırdı. Bu gün de tekrar bir saat önce geldik. Vaktimizi değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Hollanda’dan sadece bunun için geldik”
Yurt dışından geldiğini belirten Talha Uzun, “Çarşamba günü geldik. Nasipse Pazar günü döneceğiz. Ümmeti Muhammed’in 86 yıldır beklediği bu özleyişi açılışta da gördük. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve açılmasına vesile olanlar sağ olsun. Açıldı. Çok duygulu anlar yaşandı. Biz de buraları boş bırakmamak suretiyle namazlarımızı burada ihya edersek inşallah böyle bir esaret tekrar yaşanmaz. Hollanda’dan sadece bunun için geldik. Bizden ziyade çocuklarımıza, torunlarımıza anlatma babında. Bu fethedilmiş bir cami. Tekrar fethediliyor. Bunun önemini ancak yaşayarak anlatabiliriz” şeklinde konuştu.

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