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Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından lokma dağıttılar

BİLECİK HABERLERİ  | 13.07.2020 12:42 | Son Güncelleme

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından kentin çeşitli yerlerinde Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından lokma dağıtıldı.AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık öncülüğünde teşkilatın her kademesi Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından düzenledikleri bir organizasyonla lokma dağıttılar.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından kentin çeşitli yerlerinde Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından lokma dağıtıldı.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık öncülüğünde teşkilatın her kademesi Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından düzenledikleri bir organizasyonla lokma dağıttılar. Yapılan hayır sonrası kısa bir açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Ayasofya Cami’nin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalarıyla tekrar ibadete açılması vesilesiyle sevincimizi hemşehrilerimizle paylaştık. Bizlere bu mutlu ve kutlu günü yaşatan rabbime şükürler olsun" dedi.

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