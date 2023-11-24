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Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi vizyonda! Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

24.11.2023 16:49 | Son Güncelleme:
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Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Batman'da 2017 yılında teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyaz perdeye taşıyan Aybüke; Öğretmen Oldum Ben filmi vizyona girdi. Peki, Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmine dair detaylar araştırılmaya başladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona giren Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını konu ediniyor. İşte Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi hakkında detaylı bilgiler...

AYBÜKE ÖĞRETMEN OLDUM BEN FİLMİ KONUSU

Aybüke: "Öğretmen Oldum Ben!", 9 Haziran 2017’de Batman’ın Kozluk ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayat hikayesini konu alan sinema filmidir.

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AYBÜKE ÖĞRETMEN OLDUM BEN OYUNCULARI

Nihayet Şahin - Aybüke Yalçın
Engin Hepileri - Kaymakam
Cansel Elçin
Murat Han
Turgay Tanülkü
Zeynep Kankonde - Zeynep Yalçın
Caner Kurtaran - Sadık Yalçın
Aslıhan Kapanşahin
Gizem Arıkan - Tuğçe
Ahmet Eren Yıldız
Aysima Zeynep Erişir - Aybüke Yalçın'ın küçüklüğü
Buse Pehlivan
Doğukan Çevik
Ercüment Çırak
Gülşah Yavuz
Musab Doğan
Mustafa Keser
Necib Karakaya
Onur Yenidünya
Uluç Avcı
Zeliha Kendirci

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