Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi vizyonda! Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmine dair detaylar araştırılmaya başladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona giren Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını konu ediniyor. İşte Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi hakkında detaylı bilgiler...
Aybüke: "Öğretmen Oldum Ben!", 9 Haziran 2017’de Batman’ın Kozluk ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayat hikayesini konu alan sinema filmidir.
Nihayet Şahin - Aybüke Yalçın
Engin Hepileri - Kaymakam
Cansel Elçin
Murat Han
Turgay Tanülkü
Zeynep Kankonde - Zeynep Yalçın
Caner Kurtaran - Sadık Yalçın
Aslıhan Kapanşahin
Gizem Arıkan - Tuğçe
Ahmet Eren Yıldız
Aysima Zeynep Erişir - Aybüke Yalçın'ın küçüklüğü
Buse Pehlivan
Doğukan Çevik
Ercüment Çırak
Gülşah Yavuz
Musab Doğan
Mustafa Keser
Necib Karakaya
Onur Yenidünya
Uluç Avcı
Zeliha Kendirci