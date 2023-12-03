Aybüke Pusat'tan duygulandıran paylaşım! "Bebek oğlum melek oldu"

Ekranların sevile oyuncusu Aybüke Pusat minik köpeğini kaybetmenin acısını yaşadı. Instagram hesabında yaptığı paylaşımla köepeğine veda eden Pusat, köpeğine olan sevgisini anlattı.

"SENİ ÇOK SEVDİK"

Köpeğine veda paylaşımı yapan Aybüke Pusati, "Bebek oğlum melek oldu. Fondip. Sayesinde sevginin gerçekten ne demek olduğunu öğrendik. Teyzeleri, dayıları onu çok sevdiler. Kimlerin kimlerin hayatında ne yerler edinmiş. Kimler kimler aradı dün beni.

Sayende bir sürü köpeğin evi oldu. Kalbin minik bedeninden daha büyüktü canım oğlum. Seni çok sevdik. Sevmeye de devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.







