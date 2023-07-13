MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aybüke Pusat ve Furkan Andıç aşk pozu verdi, sosyal medyayı salladı! 'Yılın çifti'

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç aşk pozu verdi, sosyal medyayı salladı! 'Yılın çifti'

13.07.2023 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç çiftinden ilk paylaşım geldi. Uzun süredir birlikte olan fakat bir arada hiç fotoğraf paylaşmayan ünlü çift, tabularını yıktı ve bir markaya beraber poz verdi. O anları sosyal medyada paylaşan çift, adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın aşk yaşadığı iddia edilmiş fakat ikiliden şimdiye kadar konu ile ilgili hiçbir açıklama gelmemişti. Aybüke Pusat hayranlarını sevindirecek bir paylaşım yaptı ve sevgilisi Furkan Andıç ile ilk kez poz verdi. O anlara beğeni yağdı.

furkanandic32-1

Her seferinde arkadaş olduklarını söyleyen ünlü çift, 2019 yılında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde birlikte rol almıştı.

ezgif.com-webp-to-jpg (49)

Uzun süredir aşk yaşayan ancak birlikte görüntü vermekten kaçınan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç çifti daha önce de bir düğünde görüntülenmiş ve gecede eğlenen Pusat bir ara Andıç'ın kucağına atlayarak öpücüklere boğmuştu.

ezgif.com-webp-to-jpg (47)

Bir giyim markası için kamera karşısına geçen ikili, önce tek fotoğraflarını ardından da ilk kez bir arada bir fotoğraflarını paylaştı.

d77d1e91-7f8a-4bec-bfc2-87c09635d1c4

Birbirlerine sarılır halde poz veren ünlü çiftin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

dff69cb6-3786-4970-8153-bef6fef2be33

Furkan Andıç ise Aybüke Pusat'ın paylaşımını Instagram hikayesine gül koyarak paylaştı.

3c71587c-258c-4ff2-8958-dd2156917cbd

Ünlü çifte takipçilerinden 'Sonunda be yaşlandık resmen', ' Son foto favori', ' 3 fav' gibi yorumlar geldi.

ezgif.com-webp-to-jpg (50)

Aralarında beş yaş fark bulunan ünlü çiftten Aybüke Pusat 28 yaşında, Furkan Andıç ise 33 yaşındadır.

Televizyonun-en-iyi-dizi-cifti--Aybuke-Pusat---Fur_fb

Furkan Andıç, Aybüke Pusat'tan önce uzun süre şu an Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz ile beraberdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesiyle poz verdi, sosyal medyayı salladı! "Güzellik genetik"Annesiyle poz verdi, sosyal medyayı salladı! "Güzellik genetik"
Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat Furkan Andıç sosyal medya sevgilisi yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Fahiş kiralardan kurtulup, bu ilçeye yerleştiler
Fahiş kiralardan kurtulup, bu ilçeye yerleştiler

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dili bir anda yeşil renge döndü ve tüylenmeye başladı

Dili bir anda yeşil renge döndü ve tüylenmeye başladı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler

Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler

Sahilde ayağına takıldı! Gizemli iskeletin parçaları gündem yarattı

Sahilde ayağına takıldı! Gizemli iskeletin parçaları gündem yarattı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.