Aybüke Pusat ve Furkan Andıç aşk pozu verdi, sosyal medyayı salladı! 'Yılın çifti'

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın aşk yaşadığı iddia edilmiş fakat ikiliden şimdiye kadar konu ile ilgili hiçbir açıklama gelmemişti. Aybüke Pusat hayranlarını sevindirecek bir paylaşım yaptı ve sevgilisi Furkan Andıç ile ilk kez poz verdi. O anlara beğeni yağdı.

Her seferinde arkadaş olduklarını söyleyen ünlü çift, 2019 yılında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde birlikte rol almıştı.

Uzun süredir aşk yaşayan ancak birlikte görüntü vermekten kaçınan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç çifti daha önce de bir düğünde görüntülenmiş ve gecede eğlenen Pusat bir ara Andıç'ın kucağına atlayarak öpücüklere boğmuştu.

Bir giyim markası için kamera karşısına geçen ikili, önce tek fotoğraflarını ardından da ilk kez bir arada bir fotoğraflarını paylaştı.

Birbirlerine sarılır halde poz veren ünlü çiftin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Furkan Andıç ise Aybüke Pusat'ın paylaşımını Instagram hikayesine gül koyarak paylaştı.

Ünlü çifte takipçilerinden 'Sonunda be yaşlandık resmen', ' Son foto favori', ' 3 fav' gibi yorumlar geldi.

Aralarında beş yaş fark bulunan ünlü çiftten Aybüke Pusat 28 yaşında, Furkan Andıç ise 33 yaşındadır.

Furkan Andıç, Aybüke Pusat'tan önce uzun süre şu an Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz ile beraberdi.

