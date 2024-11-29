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  4. Ayça Ayşin Turan başını örtüp camii gezdi! Tesettürlü hali çok beğenildi

Ayça Ayşin Turan başını örtüp camii gezdi! Tesettürlü hali çok beğenildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.11.2024 08:06
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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiğimiz ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan Abu Dabi ziyareti sırasında Şeyh Zayid Camii'ni gezdi. Başını örtüp peş peşe pozlar veren Ayça Ayşin Turan'ın tesettürlü hali çok beğenildi.

Ayça Ayşin Turan başını örtüp camii gezdi! Tesettürlü hali çok beğenildi

Dinle Sevgili, Karagül, Meryem, Zemheri, Arıza, Ada Masalı ve Kader Bağları gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan bir süredir ekranlardan uzak kaldı.

Dijital platformlardaki projelerde de boy gösteren Ayça Ayşin Turan son olarak Abu Dabi ziyareti sırasında Şeyh Zayid Camii'ni gezdi. Beyazlar içerisinde başını örten ünlü ismin tesettürlü hali çok beğenildi.

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YORUM YAĞDI

Ayça Ayşin Turan'ın peş peşe paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'çok yakışmış', 'harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Ayça Ayşin Turan 25 Ekim 1992 tarihinde Sinop'ta doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur.

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Turan, 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Türk yapımı Dinle Sevgili adlı günlük dizide Gülfem rolüyle tanındı.

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2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini canlandırdı. Karagül dizisinden sonra 2016-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem adlı dizilerde başrolde oynadı.

Anahtar Kelimeler:
Ayça Ayşin Turan
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