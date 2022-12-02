Ayça Ayşin Turan mayolu paylaşımıyla kendine hayran bıraktı! 'Maşallah deyin'

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Alp Navruz'dan ayrılan Ayça Ayşin Turan'ın, gönlünü ünlü şarkıcı Murat Boz'a kaptırdığı iddia edilmişti. Ayça Ayşin Turan, bu defa mayolu pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede 150 binin üzerinde beğeni geldi.

Ayça Ayşin Turan'ın mayolu pozuna ''Maşallah deyin'' ve ''Bizi güzelliğiyle bayıltmaya ant içmiş biri'' gibi yorumlar yapıldı.

En son Ada Masalı dizisinde rol alan yıldızın, Netflix filmi 'Sen İnandır' ile ekranlara dönmesi bekleniyor.

Ayça Ayşin Turan'a yakışıklı oyuncu Ekin Koç'un eşlik edeceği konuşuluyor.

Ayça Ayşin'in adı, geçtiğimiz günlerde kendisinden 12 yaş büyük şarkıcı Murat Boz ile anılmıştı. Güzel oyuncu konu hakkında sessiz kalmayı tercih ediyor.



