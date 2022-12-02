MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ayça Ayşin Turan mayolu paylaşımıyla kendine hayran bıraktı! 'Maşallah deyin'

Ayça Ayşin Turan mayolu paylaşımıyla kendine hayran bıraktı! 'Maşallah deyin'

02.12.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Boz ile birlikte olduğu konuşulan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı mayolu pozuyla nefes kesti. Ayça Ayşin Turan'a takipçileri övgü yağdırdı.

Ayça Ayşin Turan mayolu paylaşımıyla kendine hayran bıraktı! 'Maşallah deyin'

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Alp Navruz'dan ayrılan Ayça Ayşin Turan'ın, gönlünü ünlü şarkıcı Murat Boz'a kaptırdığı iddia edilmişti. Ayça Ayşin Turan, bu defa mayolu pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede 150 binin üzerinde beğeni geldi.

Ayça Ayşin Turan'ın mayolu pozuyla büyüledi! Akşam akşam denize girdi 'Maşallah deyin'

Ayça Ayşin Turan'ın mayolu pozuna ''Maşallah deyin'' ve ''Bizi güzelliğiyle bayıltmaya ant içmiş biri'' gibi yorumlar yapıldı.

Ayça Ayşin Turan'ın mayolu pozuyla büyüledi! Akşam akşam denize girdi 'Maşallah deyin'

En son Ada Masalı dizisinde rol alan yıldızın, Netflix filmi 'Sen İnandır' ile ekranlara dönmesi bekleniyor.

Ayça Ayşin Turan mayolu pozuyla büyüledi! Akşam akşam denize girdi 'Maşallah deyin'

Ayça Ayşin Turan'a yakışıklı oyuncu Ekin Koç'un eşlik edeceği konuşuluyor.

Ayça Ayşin Turan mayolu pozuyla büyüledi! Akşam akşam denize girdi 'Maşallah deyin'

Ayça Ayşin'in adı, geçtiğimiz günlerde kendisinden 12 yaş büyük şarkıcı Murat Boz ile anılmıştı. Güzel oyuncu konu hakkında sessiz kalmayı tercih ediyor.

Ayça Ayşin Turan mayolu pozuyla büyüledi! Akşam akşam denize girdi 'Maşallah deyin'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çağatay Akman hakim karşısında! "Boğazımı sıkmaya başladı"Çağatay Akman hakim karşısında! "Boğazımı sıkmaya başladı"
Kavga ettiği Gamze'nin günlüğünü okuduğunu söyleyip ağzını bozduKavga ettiği Gamze'nin günlüğünü okuduğunu söyleyip ağzını bozdu
Boşandıklarını açıkladılar: "El ele girdik, el ele çıktık"Boşandıklarını açıkladılar: "El ele girdik, el ele çıktık"
Anahtar Kelimeler:
Ayça Ayşin Turan Murat Boz sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

Sevilen dizide sürpriz ayrılık! Veda mesajı paylaştı

Sevilen dizide sürpriz ayrılık! Veda mesajı paylaştı

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Herkes asgari ücrete kilitlenmişken heyecanlandıran promosyon çıkışı!

Herkes asgari ücrete kilitlenmişken heyecanlandıran promosyon çıkışı!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın sevgilisi her şeyi anlattı

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın sevgilisi her şeyi anlattı

Rekor geldi! Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Flaş açıklama

Rekor geldi! Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.