Ayça Ayşin Turan Mehmet Aslan'la aşk mı yaşıyor? Galatasaray - Fenerbahçe maçında ortaya çıktı!

En son Ada Masalı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Ayça Ayşin Turan aşk hayatıyla da çok konuşuluyor. Güzelliği ile adeta büyüleyen Turan en son Alp Navruz ile beraber olmuş, ardından ise adı Murat Boz ve Umut Evirgen ile anılmıştı.

30 yaşındaki ünlü oyuncunun Mehmet Aslan’la aşk yaşadığı haberi gündem oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini beraber izledi.

Mehmet Aslan ve Turan’ın locada samimi bir şekilde olduğu iddia edildi. Çift maçı izlerken yanında Berkay ve Burcu Özberk gibi ünlü isimlerin de olduğu belirtildi.



