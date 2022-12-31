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Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz sevgili mi? O Ses Türkiye sahnesinde dikkat çeken yakınlaşma

31.12.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye bu akşam yılbaşı özel programıyla ekrana geldi. İzleyenlerine keyif dolu dakikalar yaşatan programın konukları arasında Ayça Ayşin Turan da yer alıyor. O Ses Türkiye yılbaşı sahnesinde Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz'un yakınlaşması dikkat çekti. Bu yakınlaşmanın ardından Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz sevgili mi? sorusu da araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz sevgili mi? O Ses Türkiye sahnesinde dikkat çeken yakınlaşma

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı programda Ayça Ayşin Turan performansıyla büyük dikkat çekti. Ayrıca Murat Boz ile arasındaki samimi diyalogda geceye damga vurdu. Peki, Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz sevgili mi? İşte tüm merak edilenler...

AYÇA AYŞİN TURAN VE MURAT BOZ SEVGİLİ Mİ?

Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz Kasım ayı başında bir davette yakınlaşmıştı, aralarında aşk dedikoduları gündeme gelmişti. Magazin kulislerinde konuşulan ikilinin son olarak O Ses Türkiye yılbaşı sahnesindeki yakınlaşması büyük dikkat çekti.

Murat Boz yaptığı son açıklamasında kesin bir dille "Sevgili değiliz" demişti.

Ayça Ayşin Turan

O SES TÜRKİYE SAHNESİNDE DİKKAT ÇEKEN YAKINLAŞMA

O Ses Yılbaşı özel bölümünde Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz birlikte düet yaptı.

ayça mura

Murat Boz ayrıca Ayça Ayşin Turan'ın onu seçmesi içinde oldukça uğraştı. "Merhaba Murat ben. Hiç birinize vermem. Çok güzelsin. Haberlerde okudum ve sen 'saçını ektir' demişsin. Ben de hemen ektirdim, beni seçmezsen söktürtürüm." dedi. Bu dakikalar sosyal medyada çok konuşuldu.

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O Ses Türkiye Ayça Ayşin Turan Murat Boz

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