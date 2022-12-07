Ayça Ayşin Turan yine çok iddialı! Süper minisiyle yere çömeldi, sosyal medya yıkıldı

Ada Masalı dizisi final yaptıktan sonra bir süre setlere dönmeyen Ayça Ayşin Turan, 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla dikkat çekti. Turan'ın paylaşımına ''Güzelliğinden gözlerimi alamadım'' ve ''Yine çok kusursuz'' gibi yorumlar yapıldı.

Bazı takipçileri Ayça Ayşin Turan'ı dünyaca ünlü model Miranda Kerr'e benzetti.

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde göbeğine inen dekoltesiyle magazin gündemini meşgul etmişti.

İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimi alan Ayça Ayşin Turan, Özcan Deniz'in keşfetmesiyle oyunculuğua adım attı.

Dinle Sevgili, Sevimli Tehlikeli, Meryem, Karagül gibi yapımlarda rol alan Ayça Ayşin Turan, zaman zaman estetik iddialarıyla gündeme geliyor.

Alp Navruz'dan ayrılan ünlü oyuncunun Murat Boz ile aşk yaşadığı konuşuluyor.



