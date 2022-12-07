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Ayça Ayşin Turan yine çok iddialı! Süper minisiyle yere çömeldi, sosyal medya yıkıldı

07.12.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix filmi Sen İnandır ile ekranlara geri dönmesi beklenen güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Süper minisiyle yere çömelen Ayça Ayşin Turan'ın pozlarına takipçileri övgü dolu yorumlar yaptı.

Ayça Ayşin Turan yine çok iddialı! Süper minisiyle yere çömeldi, sosyal medya yıkıldı

Ada Masalı dizisi final yaptıktan sonra bir süre setlere dönmeyen Ayça Ayşin Turan, 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla dikkat çekti. Turan'ın paylaşımına ''Güzelliğinden gözlerimi alamadım'' ve ''Yine çok kusursuz'' gibi yorumlar yapıldı.

Ayça Ayşin Turan yine çok iddialı! Süper minisiyle yere çömeldi, sosyal medya yıkıldı

Bazı takipçileri Ayça Ayşin Turan'ı dünyaca ünlü model Miranda Kerr'e benzetti.

Ayça Ayşin Turan yine çok iddialı! Süper minisiyle yere çömeldi, sosyal medya yıkıldı

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde göbeğine inen dekoltesiyle magazin gündemini meşgul etmişti.

Ayça Ayşin Turan yine çok iddialı! Süper minisiyle yere çömeldi, sosyal medya yıkıldı

İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimi alan Ayça Ayşin Turan, Özcan Deniz'in keşfetmesiyle oyunculuğua adım attı.

Ayça Ayşin Turan yine çok iddialı! Süper minisiyle yere çömeldi, sosyal medya yıkıldı

Dinle Sevgili, Sevimli Tehlikeli, Meryem, Karagül gibi yapımlarda rol alan Ayça Ayşin Turan, zaman zaman estetik iddialarıyla gündeme geliyor.

Ayça Ayşin Turan yine çok iddialı! Süper minisiyle yere çömeldi, sosyal medya yıkıldı

Alp Navruz'dan ayrılan ünlü oyuncunun Murat Boz ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

Ayça Ayşin Turan yine çok iddialı! Süper minisiyle yere çömeldi, sosyal medya yıkıldı

Ayça Ayşin Turan yine çok iddialı! Süper minisiyle yere çömeldi, sosyal medya yıkıldı

Ayça Ayşin Turan yine çok iddialı! Süper minisiyle yere çömeldi, sosyal medya yıkıldı


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