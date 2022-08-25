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Ayça Bingöl'ün yeni imajı şaşırttı! "Bayağı sarışınım"

25.08.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cennet'in Çocukları dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Ayça Bingöl yeni imajıyla görenleri bir hayli şaşırttı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle hafızalara kazınan ve pek çok dizide yer alan Bingöl sarışın oldu. İşte Ayça Bingöl'ün son hali...

Ayça Bingöl'ün yeni imajı şaşırttı! "Bayağı sarışınım"

Masumlar Apartmanı dizisi kadar konuşulacağı düşünülen Cennet'in Çocukları dizisinin kadın başrolü olan Ayça Bingöl yeni imajıyla şaşırttı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki başarılı performansıyla hafızalara kazının oyuncu son halini paylaştı.

Oyuncu Ayça Bingöl son halini sosyal medyada paylaştı. Bingöl yeni imajıyla ilgili "Bayağı sarışınım ve vapurda artistik pozlarla kendimi çekiyorum" dedi.

Ekran Alıntısı

Siyah saçlarına veda edip sarışın olan Bingöl'ün yeni tarzı takipçilerini ikiye böldü. Kimi Bingöl'ü beğendi kimi ise "Eski haline dön" yorumunu yaptı.

ayca-bingol

Oyuncunun bu iddialı değişikliği oynayacağı dizi karakteri için yaptığı gündeme geldi.


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Ayça Bingöl
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