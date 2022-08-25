Ayça Bingöl'ün yeni imajı şaşırttı! "Bayağı sarışınım"

Masumlar Apartmanı dizisi kadar konuşulacağı düşünülen Cennet'in Çocukları dizisinin kadın başrolü olan Ayça Bingöl yeni imajıyla şaşırttı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki başarılı performansıyla hafızalara kazının oyuncu son halini paylaştı.

Oyuncu Ayça Bingöl son halini sosyal medyada paylaştı. Bingöl yeni imajıyla ilgili "Bayağı sarışınım ve vapurda artistik pozlarla kendimi çekiyorum" dedi.

Siyah saçlarına veda edip sarışın olan Bingöl'ün yeni tarzı takipçilerini ikiye böldü. Kimi Bingöl'ü beğendi kimi ise "Eski haline dön" yorumunu yaptı.

Oyuncunun bu iddialı değişikliği oynayacağı dizi karakteri için yaptığı gündeme geldi.



